ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da herkesi şok eden bir gelişme yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam Hızır Ali Çakırbeyli ve Didem Façalı'nın düğünü sonrası yaşananlar izleyicileri kahretti. Peki, EDHO Hızır Ali ve Didem Façalı öldü mü, ölecek mi? Yalçın Hafızoğlu ve Gizem Arıkan EDHO'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...

HIZIR ALİ VE DİDEM ÖLECEK Mİ?

Hızır Ali ve Didem Façalı'nın vurulması şok etkisi yaratmıştı. Didem karakteri diziden ayrıldı. Hızır Ali'nin ölüp ölmeyeceği sorusunun yanıtı bu akşam yayınlanacak 195. yeni bölümde belli olacak.

İşte dizinin sezon finali tarihi;