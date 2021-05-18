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    • Magazin
    • 18.05.2021 23:23
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    • 18.05.2021 23:39
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    ve Didem Façalı öldü mü, ölecek mi? ve EDHO'dan ayrıldı mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde düğünden sonra Hızır Ali ve Didem'in vurulması şok etkisi yarattı. İzleyiciler iki sevilen karakteri canlandıran oyuncuların diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, ve Didem Façalı öldü mü, ölecek mi? ve EDHO'dan ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    EDHO Hızır Ali ve Didem Façalı öldü mü, ölecek mi?

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da herkesi şok eden bir gelişme yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam Hızır Ali Çakırbeyli ve Didem Façalı'nın düğünü sonrası yaşananlar izleyicileri kahretti. Peki, EDHO Hızır Ali ve Didem Façalı öldü mü, ölecek mi? Yalçın Hafızoğlu ve Gizem Arıkan EDHO'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...

    HIZIR ALİ VE DİDEM ÖLECEK Mİ?

    Hızır Ali ve Didem Façalı'nın vurulması şok etkisi yaratmıştı. Didem karakteri diziden ayrıldı. Hızır Ali'nin ölüp ölmeyeceği sorusunun yanıtı bu akşam yayınlanacak 195. yeni bölümde belli olacak.

    İşte dizinin sezon finali tarihi;

    6. SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaşıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 200. bölümüyle sezon finali yapacak.

    GİZEM ARIKAN KİMDİR?

    Gizem Arıkan 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

        Genç oyuncu ilk olarak Aşkın 5 Hali adlı filmle kamera karşısına geçmiş ve daha sonra Organik Aşk adlı filmle adını duyurmuştur.

        Güzel oyuncu oyunculuğun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Gizem Arıkan Yaralı Kuşlar adlı dizide yer almıştı.

        Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Didem karakteriyle rol aldı.
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        Haberler Magazin EDHO Hızır Ali ve Didem Façalı öldü mü, ölecek mi? Yalçın Hafızoğlu ve Gizem Arıkan EDHO'dan ayrıldı mı?