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    • Magazin
    • 18.05.2021 12:56
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    • 18.05.2021 13:05
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    Vefat haberi tez geldi! : Bir daha asla yaş tahtaya basmayacak

    110 kişiyi taşıyan uçağın düştüğünün haberinin gelmesi 'da şok etkisi yarattı. Uçağa binen ismin kim olduğu ise merak ediliyor. Son bölümde Ümit'in gözlerini açması ve gerçekleri söylemesi herkesi şaşırtmıştı. Doktor Müjgan, Ümit'in karşısına çıkarak "Sen gerçekten çok bir insansın" diyerek tüm öfkesini kustu. Lütfiye, Fikret'in beklemeyeceği bir hızda olayların içinde yerini aldı ve tüm olayları iz peşinde olay Fekeli'den önce çözmeyi başardı. Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirdi. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı nda ölüm haberi herkesi üzecek.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Vefat haberinin tez geldiği Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanında düşen uçakta kimin olduğu akıllarda bir soru işareti olarak kaldı. Geçen hafta Fikret'in zan altında kalması şaşırtan gelişmelerden birisi olarak karşımıza çıkmıştı. Tuzağa düşürülen Fikret, Züleyha ile karşı karşıya geldiği an Demir ile ilgili her şeyi ona açıkladı. Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip etmeye başladı ve muvaffak olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak bu hususta Lütfiye bir adım öndeydi ve ondan daha hızlı davranmıştı. İzleyiciler şimdi heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanındaki kazaya odaklandı.

    Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanı yayınlandı

    "Demir seni aldatıyor diyorum!"

    ÜMİT DEMİR'İ SUÇLADI

    Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner.

    Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.

    FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDE!

    Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır.

        Hatta Fikret'in de beklemeyeceği bir hızda, Lütfiye olayların içinde yerini alacaktır! Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirecektir.

        ŞERMİN YİNE KİMSEYİ İKNA EDEMİYOR AMA TÜM İPUÇLARINI TOPLUYOR

        Ümit hastane olduğu sürece Sevda gözyaşları ile başından ayrılmaz. Şermin de elbette, tüm olan biteni, daha önce öğrendikleri ile birleştirecektir. Hatta cezaevine gidip Demir'e de anlatacaktır ama onun öğrendikleri ile henüz kimse ilgilenmeyecektir.

        ZÜLEYHA VE ŞADİ DE FİKRET'İN PEŞİNDE!

        Züleyha, Demir'i kurtarmak için Fikret'in peşine düşer. Şadi'nin bulduğu ipucu ile takibe başlarlar ama bu hayati bir tehlikeye yol açacaktır.

            ÇUKUROVA'DA HUZURLU GÜNLER SONA Mİ ERDİ?

            Konak, poşulu ve silahlı adamların saldırısına uğrar. Gece uykudayken gerçekleşen baskın, herkesi gafil avlar.

            Ancak Sevda, eline silah almayı da adamları püskürtmeyi de başarır. Ama bunun bedeli ağır olacaktır.
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            Haberler Magazin Vefat haberi tez geldi! Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanı: Bir daha asla yaş tahtaya basmayacak