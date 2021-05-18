İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız süper miniyi çekti sezonu bomba gibi açtı! Kızı Elif Ada'nın annesinden Instagram'da şov... İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız Alaçatı sezonunu açtı. Kızıyla beraber bayram pozları veren Ayşegül Yıldız sosyal medyayı sallarken öte yandan yandan İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu. Yıldız o gün verdiği pozlara yenisini ekledi. Alaçatı sezonunu açan Yıldız'ın paylaşımlarına beğeni yağdı. Süper minisiyle verdiği pozuna yorum yağan Yıldız hayranlarını mest etti.
2011 yılında İbrahim Tatlıses ile evlenen 2013 yılında ise boşanan Ayşegül Yıldız, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Bayramı Tatlıses'le ortak kızları Elif Ada ile beraber Alaçatı'da geçiren Yıldız, yaz sezonunu açtı.
Kızı Elif Ada ile paylaşımlarına hep aynı yorumu alan Ayşegül Yıldız, yepyeni pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'a yükledi. Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.