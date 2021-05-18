Antalya'da annesi Yıldız Ayhan ile babası Ahmet Gazi Ayhan'ın isimlerini yaşatabilmek için 'Nostalji Sahne Topluluğu'nu kuran, anne ve babasının TRT'de seslendirdiği türküleri Antalyalı türkü severle buluşturan Nurdan Ayhan, "Annemin durumu şu an çok kritik.