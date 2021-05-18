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    • Magazin
    • 19.05.2021 08:03
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    • 19.05.2021 08:03
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    Final dalgası hayranlarını oldukça üzdü! O diziler artık tarih oldu! Geriye sadece onlar kaldı! Flaş karar, meğer...

    Tek tek açıklandı! İkisi gitti kaldı geriye dokuz! Flaş karar, meğer... Haziran ayına az bir zaman kala bazı diziler teker teker final yapmaya başladı. ve dizilerinin serüveni sona erdi. Haziran ayından itibaren bazı diziler ekranlardaki serüvenine son verecek. Aynı zamanda öyküsü devam eden diziler reyting yarışında serüvenini sürat kesmeden sürdürecek. Daha şimdiden bu sene final yapacak diziler kulislerde sık sık konuşuluyor. Aşinayı üzere , , , , ve ekranlarında pek çok dizi izleyici karşısına çıkıyor

    O diziler artık tarih oldu! Final dalgası hayranlarını oldukça üzdü!

    Flaş karar, meğer... Haziran ayı için geri sayım devam ederken bazı diziler ekranlara veda etmeye başladı. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arıza dizisi geçen hafta ve Ramo ise dün akşam ekranlarda serüvenini noktalandırdı. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun vakittir sürdürdüğü serüvenine son verecek. Bazısı öyküsü sona erdiği için bazısı da reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak gelen kulis bilgilerine göre final dalgası izleyicinin pek çok diziyle vedalaşmasına neden olacak.

    Ayrıca kuliste konuşulanlara göre Show TV ekranlarında heyecanla takip edilen Çukur dizisiyle ve TRT 1 ekranlarında son dönemde reytinglerinde büyük bir düşüş yaşayan Payitaht Abdülhamid dizisinin final yapacağına kesin gözle bakılıyor.

    FİNAL YAPACAK DİZİLER

    İşte final yapacak o dizilerin isimleri:

    ÇUKUR

    Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak. Çukur dizisi mayıs sonu seyircisine veda edecek.

    Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu dizinin final tarihini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

        PAYİTAHT ABDÜLHAMİD

        Dört yıldır TRT ekranlarından izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid, bu sezon düşen reytingler yüzünden final kararı aldı.

        Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı dizi bir değişiklik yaşanmazsa 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek.

        FİNAL YAPMASI BEKLENEN DİZİLER

        HEKİMOĞLU

        Sıra dışı bir doktorun başından geçen maceraları konu alan Hekimoğlu dizisinin düşük reytinglere sahip olması kanalı final yapmaya zorluyor.

        İki sezondur Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu'nun Mayıs sonunda final yapacağı konuşuluyor.

        MENAJERİMİ ARA

        Ay Yapım imzalı, Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara, ilk olarak salı akşamları ekrana geldi ancak istenilen başarı elde edilemeyince dizinin yayın günü pazar akşamına kaydı.

        Yapılan bütün değişikliklere ve birbirinden ünlü oyunculara rağmen reyting listesinde alt sıralarda kalan dizinin sezon sonunda final yapması bekleniyor.

            AKREP

            Star TV'de perşembe akşamları yayınlanan Akrep dizisi, sadık bir izleyici kitlesi edinemedi. Reyting listesinde iddiasını ortaya koyamayan dizinin Mayıs sonunda final yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

            SEFİRİN KIZI

            İkinci sezondaki düşük reytingleriyle dikkat çeken Sefirin Kızı dizisi için final çanları çalıyor. Dizi Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu ve Bülent Şakrak'ın ayrılığından sonra kan kaybetmişti. Dizinin reytinglerini ünlü oyuncu Tuğba Büyüküstün de kurtaramadı. Sefirin Kızı'nın da mayıs sonunda final yapması bekleniyor.

            BARAJ

            Baraj'ın başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk ve İman Casablanca gibi ünlü isimler yer alıyor.

                SENİ ÇOK BEKLEDİM

                Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Star TV dizisi Seni Çok Bekledim, hayal kırıklığı yarattı. Beklenilen çıkışı yakalayamayıp reyting sıralamasında alt sıralarda kalan dizinin sezon sonunda final yapabileceği konuşuluyor.

                HERCAİ

                ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Hercai'nin final yapacağı iddia edildi. Dizinin gelecek haftalarda izleyiciye veda etmesi bekleniyor. Ancak konu hakkında ATV tarafından bir açıklama yapılmadı.

                DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

                Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin üstünü çizdiği iddialar arasında yer aldı.

                Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de programların üst üste gelmesi ise tüm dengeyi alt üst etti. O Ses Türkiye ve Survivor 2021 sezonunun başlayacak olması, programların çakışmasına neden oldu.

                TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi.

                Bununla beraber son zamanlarda düşen reytinglerinden ötürü, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddia edildi. Konu hakkında hem Acun Ilıcalı'dan hem de dizinin yapımcısından net bir açıklamanın yapılması bekleniyor.
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                Edepyahu!
                Haberler Magazin Final dalgası hayranlarını oldukça üzdü! O diziler artık tarih oldu! Geriye sadece onlar kaldı! Flaş karar, meğer...