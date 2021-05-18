Final dalgası hayranlarını oldukça üzdü! O diziler artık tarih oldu! Geriye sadece onlar kaldı! Flaş karar, meğer...

Flaş karar, meğer... Haziran ayı için geri sayım devam ederken bazı diziler ekranlara veda etmeye başladı. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arıza dizisi geçen hafta ve Ramo ise dün akşam ekranlarda serüvenini noktalandırdı. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun vakittir sürdürdüğü serüvenine son verecek. Bazısı öyküsü sona erdiği için bazısı da reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak gelen kulis bilgilerine göre final dalgası izleyicinin pek çok diziyle vedalaşmasına neden olacak.
Ayrıca kuliste konuşulanlara göre Show TV ekranlarında heyecanla takip edilen Çukur dizisiyle ve TRT 1 ekranlarında son dönemde reytinglerinde büyük bir düşüş yaşayan Payitaht Abdülhamid dizisinin final yapacağına kesin gözle bakılıyor.
FİNAL YAPACAK DİZİLER
İşte final yapacak o dizilerin isimleri:
ÇUKUR
Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak. Çukur dizisi mayıs sonu seyircisine veda edecek.
Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu dizinin final tarihini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.