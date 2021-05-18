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    • 18.05.2021 23:04
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    • 18.05.2021 23:54
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    EDHO Haşmet Façalı öldü mü? Hızır Ali ve Didem ölecek mi? diziden ayrıldı mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam Hızır Ali Çakırbeyli ve Didem Façalı'nın düğünü sonrası yaşanacaklar herkesi şok edecek. Dizide geçtiğimiz haftalarda Tipi ve Ceylan karakterlerinin peş peşe vedası izleyicileri üzen gelişmelerden olmuştu. EDHO'ya 4. sezonda Façalı ailesinin reisi Haşmet Façalı rolüyle dahil olan 'in veda edeceği konuşuluyor. Peki, EDHO Haşmet Façalı öldü mü? Hızır Ali ve Didem ölecek mi? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

    EDHO Haşmet Façalı öldü mü?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaşıyor. Tipi ve Ceylan karakterlerinin peş peşe vedası herkesi üzerken yine sevilen bir karakterin diziye veda edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, EDHO Haşmet Façalı öldü mü? Hızır Ali ve Didem ölecek mi? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

    Haşmet Façalı vuruldu! Haşmet Façalı öldü mü? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı?

    EDHO HAŞMET FAÇALI ÖLDÜ MÜ?

    Haşmet Façalı rolüyle adından söz ettiren ve çok sevilen isimlerden olan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda edeceği iddia ediliyor. Detaylar bu akşam yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.

    İşte Hızır Ali ve Didem ölecek mi sorusuna dair merak edilenler;

    HIZIR ALİ VE DİDEM ÖLECEK Mİ?

    Hızır Ali ve Didem Façalı'nın vurulması şok etkisi yaratmıştı. Hızır Ali ve Didem ölecek mi sorusunun yanıtı bu akşam yayınlanacak 195. yeni bölümde belli olacak.

    6. SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaşıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 200. bölümüyle sezon finali yapacak.

        TURGUT TUNÇALP KİMDİR?

        Turgut Tunçalp 12 Mayıs 1976'da Sakarya'da dünyaya geldi. Kanal D için çekilen Merhamet dizisinde Moskof Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteri canlandırdı.

        Tunçalp 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş:Ertuğrul dizisinde selçuklu komutanı olan "Afşin bey" karakterini canlandırmıştır.

        2017 yılında Vatanım Sensin dizisinde Ölmez Hasan karakterine hayat verdi. Yine 2017 yılında Çukur dizisinde Kasım Helvacı karakterini canlandırmıştır.
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            Haberler Magazin EDHO Haşmet Façalı öldü mü? Hızır Ali ve Didem ölecek mi? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı?