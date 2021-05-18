Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaşıyor. Tipi ve Ceylan karakterlerinin peş peşe vedası herkesi üzerken yine sevilen bir karakterin diziye veda edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, EDHO Haşmet Façalı öldü mü? Hızır Ali ve Didem ölecek mi? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...
EDHO HAŞMET FAÇALI ÖLDÜ MÜ?
Haşmet Façalı rolüyle adından söz ettiren ve çok sevilen isimlerden olan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda edeceği iddia ediliyor. Detaylar bu akşam yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.
İşte Hızır Ali ve Didem ölecek mi sorusuna dair merak edilenler;
HIZIR ALİ VE DİDEM ÖLECEK Mİ?
Hızır Ali ve Didem Façalı'nın vurulması şok etkisi yaratmıştı. Hızır Ali ve Didem ölecek mi sorusunun yanıtı bu akşam yayınlanacak 195. yeni bölümde belli olacak.
6. SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaşıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 200. bölümüyle sezon finali yapacak.