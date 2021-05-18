Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaşıyor. Tipi ve Ceylan karakterlerinin peş peşe vedası herkesi üzerken yine sevilen bir karakterin diziye veda edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, EDHO Haşmet Façalı öldü mü? Hızır Ali ve Didem ölecek mi? Turgut Tunçalp diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

EDHO HAŞMET FAÇALI ÖLDÜ MÜ?

Haşmet Façalı rolüyle adından söz ettiren ve çok sevilen isimlerden olan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda edeceği iddia ediliyor. Detaylar bu akşam yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.

İşte Hızır Ali ve Didem ölecek mi sorusuna dair merak edilenler;