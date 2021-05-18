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    • Magazin
    • 18.05.2021 09:29
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    • 18.05.2021 09:32
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    Hasmı tarumar edecek isim yolda! : Önünde el pençe divan olacak

    Yine heyecanı doruklara çıkaracak bir bölümle gelecek hafta izleyici karşısına çıkacak olan 'nun yeni bölümünden bir ön izleme yayınlandı. Ön izlemede Başulu'nun kardeşinin Hasan Sabah'a "Bana haber gönderdiğinde Kıpçak Bozkırlarından yola çıktım. Lakin anca gelebildim. Demek öz ablam Başulu ölmedi ve dahi hayattadır. Bütün bunları o Melikşah saltanatı sürsün diye yapmıştır. Amma Melikşah onu hiçe sayıp sarayına almamış, yeğenlerimi tevelliyet yapmamıştır öyle mi?" sözlerini sarf ettiği görülüyor. Bir yandan yeni bölümü bekleyen izleyiciler bir yandan da na kilitlendi.

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayında mı?

    Hasmı tarumar edecek isim yolda! Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı için heyecan sürerken yeni bölümden ilk ön izleme yayınlandı. Son bölümde Melikşah, Sencer ve Tapar'ın bir avuç adamla Şelemzar içlerinde kahramanca bir mücadele verdiğini öğrendi. Sencer ve Tapar, Şelemzar önlerine geldiklerinde orduda zehirlenen askerler savaşamayacak duruma gelmişti. Fakat yine de Sencer kahramanca bir duruş sergiledi ve zaferi kazanmayı başardı. İzleyiciler şimdi heyecanla Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanına odaklandı. Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölümüyle 24 Mayıs Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında olacak. İşte yeni bölümden ön izleme

    ŞELEMZAR ZAFERİ

    Tacülmülk, Terken ve Sabbah'ın ayrı ayrı fakat bir amaca yönelik istekleri doğrultusunda; Şelemzar'ı kuşatmak için harekete geçen askerleri zehirlemeyi başarmıştı.

    Sencer ve Tapar, Şelemzar önlerine geldiklerinde orduda zehirlenen askerler savaşamayacak duruma gelmişti. Fakat yine de Sencer kahramanca bir duruş sergilemiş, Tapar ve yanlarındaki bir avuç adamla Şelemzar'a girmeyi başarmıştı.

    Öte yandan Melikşah, Sencer ve Tapar'ın bir avuç adamla Şelemzar içlerinde kahramanca bir mücadele verdiğini öğrenmişti. Melikşah, Sencer ve Tapar'ı içlerine düştükleri müşkül durumdan kurtaracak mıdır? Yoksa Sencer ve Tapar girdikleri savaşı kendi maharetleriyle mi kazanacaktır?

        Sencer, Şelemzar'ı Sabbah ve Tekiş'in elinden kurtarmanın yanında Faysal'ı da yakalayıp Aydoğdu'nun, Ayaz'ın ve İlteber'in intikamını almayı başarabilecek midir?

        Tekiş'i yakalayıp hanedan içindeki kargaşaya son verebilecek midir? Selçuklu'nun en maharetli düşmanı olan Sabbah, acı akıbetine Şelemzar'da mı varacaktır?

        Tüm bunların yanı sıra Terken, askerlerinin zehirlenmesine rağmen Sencer'in Şelemzar kuşatmasına devam ettiğini ve gözden düşürmeye çalıştığı melikin pes etmeye yanaşmadığını öğrenecektir.

            Bu öğrendikleri neticesinde yaşadığı şokla doğumu erkenden başlayacak ve oğlu Mahmud'u doğuracaktır. Veliaht olma ihtimalini düşünerek yıllardır istediği erkek evladı doğurması Terken'e nasıl bir avantaj sağlayacaktır?

            Son olarak; Mahmud'un doğmasıyla yeni bir sürece giren Selçuklu Devleti'ni ne gibi tehlikeler beklemektedir?
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            Haberler Magazin Hasmı tarumar edecek isim yolda! Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı: Önünde el pençe divan olacak