Hasmı tarumar edecek isim yolda! Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı için heyecan sürerken yeni bölümden ilk ön izleme yayınlandı. Son bölümde Melikşah, Sencer ve Tapar'ın bir avuç adamla Şelemzar içlerinde kahramanca bir mücadele verdiğini öğrendi. Sencer ve Tapar, Şelemzar önlerine geldiklerinde orduda zehirlenen askerler savaşamayacak duruma gelmişti. Fakat yine de Sencer kahramanca bir duruş sergiledi ve zaferi kazanmayı başardı. İzleyiciler şimdi heyecanla Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanına odaklandı. Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölümüyle 24 Mayıs Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında olacak. İşte yeni bölümden ön izleme

ŞELEMZAR ZAFERİ

Tacülmülk, Terken ve Sabbah'ın ayrı ayrı fakat bir amaca yönelik istekleri doğrultusunda; Şelemzar'ı kuşatmak için harekete geçen askerleri zehirlemeyi başarmıştı.