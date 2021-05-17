Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki o gerçek duyanları şaşkına çevirdi.
atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim dizisiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Yazgı Çoşkun'un hayatı hayranları tarafından merak konusu oldu.
Önümüzdeki yıllarda adından sıkça söz ettireceği düşünülen başarılı oyuncu hakkında şaşırtan bilgiler ortaya çıktı.
Genç oyucunun yaşını duyanlar inanamadı.
İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı ve hayatından bilgiler...
SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?
Su Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi - film oyuncusudur.
Oyunculuğa 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başlamıştır. Bir süre çocuk rollerinde oynadı.
Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı.
Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni topladı.