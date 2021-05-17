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    • 18.05.2021 01:46
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    'in 'si hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! 'un yaşını duyanlar şoke oldu...

    dizisinin 'si hakkındaki o gerçek duyanları şaşkına çevirdi. atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim izleyici tarafından ilgiyle takip edilirken Dizide Asiye karakteri canlandıran başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekti. Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşını duyanlar ise şaşkına döndü. İşte Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki o bilgiler...

    Kardeşlerim'in Asiye'si yaşıyla şaşırttı!

    Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki o gerçek duyanları şaşkına çevirdi.

    atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim dizisiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Yazgı Çoşkun'un hayatı hayranları tarafından merak konusu oldu.

    Önümüzdeki yıllarda adından sıkça söz ettireceği düşünülen başarılı oyuncu hakkında şaşırtan bilgiler ortaya çıktı.

    Genç oyucunun yaşını duyanlar inanamadı.

    İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı ve hayatından bilgiler...

    SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?
    Su Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi - film oyuncusudur.

    Oyunculuğa 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başlamıştır. Bir süre çocuk rollerinde oynadı.

    Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı.

    Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni topladı.

        SU BURCU YAZGI COŞKUN HANGİ PROJELERDE YER ALDI?
        KARDEŞLERİM (Asiye)
        KIRMIZI ODA (Güler)
        KUZGUN (Naz)
        BİZİM HİKAYE (Melis)KADINKARA YAZI (Songül)
        AŞK YENİDEN (Elif)

        KARADAYI (Konuk oyuncu)SANA BİR SIR VERECEĞİM (Anacast)
        KALBİM DÖRT MEVSİM
        FARKLI BOYUT

        KARDEŞLERİM'İN KONUSU NEDİR?
        Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler.

            Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

            Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar…

            Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.
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            Haberler Magazin Kardeşlerim'in Asiye'si hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşını duyanlar şoke oldu...