2. sezonuyla büyük beğeni toplayan ve reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman'da bu hafta yine dikkat çeken gelişmeler yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ikinci fragmanda "Seni her seferinde uyarmadık mı? Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeye attın! Bedeli nedir Umur Bey?" sözleri dikkatleri çekerken dün yayınlanan Kuruluş Osman 59. bölüm 3. fragmanında Umur Bey'in obasına Camuha tarafından baskın yapıldığı görülürken Şeyh Edebali'nin Türk'ün istikbali hakkında söylediği sözler heyecanı doruklara çıkaracak. Kuruluş Osman 59. bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

HESABINI KESECEK

Osman Bey, tüm uyarılarına karşın Nikola ile ittifak edip Togay'a saldıran Umur Bey'den hesap soruyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ve büyük ilgi gören ikinci tanıtımında, Osman Bey, Umur Bey'i Kayı Obası'na getirerek hesap soruyor.