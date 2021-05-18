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    • Magazin
    • 18.05.2021 10:30
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    • 18.05.2021 10:30
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    Bin kez bedelini ödeyesin Camuha! : Sert kayaya toslayıp kahrolacak

    "Camuha obamıza saldırdı. Alçaklar aynı anda Umur Bey'e de saldırmış. Çok kaybımız var Osman Bey." sözlerinin gerilimi başka bir boyuta taşıdığı dün ATV ekranlarında yayınlandı. Umur Bey ile yüzleşmeye hazır olan Osman Bey Türk obalarına saldırıldığı haberini alınca öfkeden deliye dönüyor. Dökülen kanın hesabını sormak için yemin eden Kayılar düşmanı kahredecek planı yaparak harekete geçiyor. Milyonlarca izleyicisini heyecanlandıran fragmanın son anlarında Şeyh Edebali'nin "Türk'ün göç edecek başka bir yeri yok. Burada kalacağız başka bir yere gitmeyeceğiz." sözleri ise heyecan yarattı.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 59. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

    2. sezonuyla büyük beğeni toplayan ve reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman'da bu hafta yine dikkat çeken gelişmeler yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ikinci fragmanda "Seni her seferinde uyarmadık mı? Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeye attın! Bedeli nedir Umur Bey?" sözleri dikkatleri çekerken dün yayınlanan Kuruluş Osman 59. bölüm 3. fragmanında Umur Bey'in obasına Camuha tarafından baskın yapıldığı görülürken Şeyh Edebali'nin Türk'ün istikbali hakkında söylediği sözler heyecanı doruklara çıkaracak. Kuruluş Osman 59. bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

    HESABINI KESECEK

    Osman Bey, tüm uyarılarına karşın Nikola ile ittifak edip Togay'a saldıran Umur Bey'den hesap soruyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ve büyük ilgi gören ikinci tanıtımında, Osman Bey, Umur Bey'i Kayı Obası'na getirerek hesap soruyor.

    Fragmanda "Seni her seferinde uyarmadık mı? Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeye attın! Bedeli nedir Umur Bey?" sözleriyle hesap soran Osman Bey'in Umur Bey'in cezasını kesip kesmeyeceği merak konusu oldu.

    58'inci bölümde Malhun Hatun'la evlenme kararı alan ve kız istemek üzere Umur Bey'in obasına giden Osman Bey, kendisini davet eden Umur Bey'in obada olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı. Umur Bey, Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen Nikola'dan aldığı bilgiyle Togay'ın kampını vurmaya gitmişti.

        CERKUTAY HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

        Müslümanlığı kabul eden Cerkutay, Bamsı Bey'le birlikte namaz kılarak hayalini gerçekleştirmiş oldu. Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde müslümanlığı kabul eden Cerkutay, kendisine namaz kılmayı öğreten Bamsı Bey'le birlikte namaza durdu. Namazını Osman Bey'in hediye ettiği seccade üzerinde ifa eden Cerkutay, namaz bitince "Allah kabul etsin beyim" dedi ve Bamsı Bey'i neşelendirdi: "Oy Cerkutay! Bi kere işittiğini bi daha unutmazsın."

        Elinde yemek tepsisi ile çadıra giren Aygül ikisinin bu halini görünce son derece mutlu olurken, "Cerkutay yemeğini getirmeyi unutmuş, ben getirdim Bamsı Bey!" dedi. Bunun üzerine Bamsı Bey "Kendin aç kalmazsın ama Bamsı beyi aç bırakırsın öyle mi Cerkutay!" diyerek Cerkutay'a takıldı. Cerkutay ise "Kafam karıştı beyim! Namaz kılacağız deyince heyecandan unutmuşum" deyiverdi.

        Aygül'ün "Maşallah! Namazı duyunca aş yemeyi mi unuttun?" sorusuna Cerkutay'ın "Yok! Ben yedim, Bamsı Bey'in aşını unuttum" cevabı herkesi güldürdü.

        Aygül'ün çıkmasının ardından Bamsı Bey, "Gayrı müslüman oldun! Sana helal süt emmiş bir kız bakalım. Sen de evlenesin" diyerek Aygül'ün arkasından bakakalan Cerkutay'ın ağzını yokladı. Cerkutay "Sen merak etme beyim. Ben buldum" cevabını verince, Bamsı Bey "Sen olmayacak birini bulmuşsundur Cerkutay! Büyüklerine bırakasın bu işi" dedi.

        Cerkutay'ın "Bu işler büyüklere bırakılıyorsa; yüreğim sağ taraftadır Bamsı bey! Çıkarıp alasın" sözleri Bamsı Bey'i hayli şaşırttı.

            NİKOLA'NIN PLANI BOZULUYOR

            Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer. Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

            OSMAN BEY KARARINI BALA HATUN'A AÇIKLIYOR

            Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.
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            Haberler Magazin Bin kez bedelini ödeyesin Camuha! Kuruluş Osman 59. bölüm 3. fragmanı: Sert kayaya toslayıp kahrolacak