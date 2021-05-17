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    • Magazin
    • 17.05.2021 13:24
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    • 17.05.2021 13:24
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    Gündemde özellikle gündüz kuşağı dizilerini yakından takip edenler tarafından ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yayınlandığı bir döneme damgasını vuran dizinin tekrar bölümleri ekrana gelmeye devam ediyor ve izleyenler de ilk kez izledikleri için ya da unuttuklarından dolayı bazı soruların cevaplarını sorguluyor. Dizide Necla’nın eşini canlandıran , , , ? İşte başarılı oyuncunun hayatına dair bilgiler…

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    Yaprak Dökümü Cem neden öldü?

    Yaprak Dökümü Cem neden öldü? Yaprak Dökümü Cem kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan ve hafızalara kazınan dizinin tekrar bölümleri yeniden ekrana gelmeye başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgiyle izlenen dizinin Cem karakterinin hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki dizide neden ölmüştü? İşte ayrıntılar…

    YAPRAK DÖKÜMÜ CEM NEDEN ÖLDÜ?

    Necla'nın eşi Cem'in kalp krizi geçirerek yaşam mücadelesi vermesi ve ardından hayatını kaybetmesi söz konusudur

    YAPRAK DÖKÜMÜ CEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Kıvanç Kasabalı, 24 Şubat 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bursa, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından 2006 yılında uyarlanan "Yaprak Dökümü" adlı dizide (Cem) karakterini canlandırırken, Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Ege Aydan ile beraber oynamıştır.

        2013 yılında Hande Altaylı'nın romanından senarist Mahinur Ergun tarafından uyarlanan başrollerinde Özgü Namal, İbrahim Çelikkol, Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ,Yasemin Allen'in oynadığı "Merhamet" adlı dizide Sinan karakterini canlandırdı.2014 yılında "Ağlatan Dans" adlı dizide Öykü Çelik, Arsen Gürzap ile birlikte oynadı.Kıvanç Kasabalı, ile 2005 Temmuz ayında oyuncu ve model olan Sedef Avcı ile evlendi. Can (d.2013) adında bir oğlu vardır. Oscar adında bir de köpekleri vardır.

        Rol Aldığı Filmler ve Diziler

        2014 - Ağlatan Dans (Mert Zoloy) (TV Dizisi)
        2013 - Merhamet (Sinan) (TV Dizisi)
        2010 - Samanyolu (Ali) (TV Dizisi)
        2010 - Küçük Kadınlar 3. Sezon (Ozan) (TV Dizisi)
        2006 - 2010 - Yaprak Dökümü (Cem) (TV Dizisi)
        2005 - Kanlı Düğün (Cemal) (TV Dizisi)
        1999 - Ayrılsak da Beraberiz 1. Sezon (İtalyan Adam) (TV Dizisi)
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