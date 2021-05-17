2013 yılında Hande Altaylı'nın romanından senarist Mahinur Ergun tarafından uyarlanan başrollerinde Özgü Namal, İbrahim Çelikkol, Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ,Yasemin Allen'in oynadığı "Merhamet" adlı dizide Sinan karakterini canlandırdı.2014 yılında "Ağlatan Dans" adlı dizide Öykü Çelik, Arsen Gürzap ile birlikte oynadı.Kıvanç Kasabalı, ile 2005 Temmuz ayında oyuncu ve model olan Sedef Avcı ile evlendi. Can (d.2013) adında bir oğlu vardır. Oscar adında bir de köpekleri vardır.