Yaprak Dökümü Cem neden öldü? Yaprak Dökümü Cem kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan ve hafızalara kazınan dizinin tekrar bölümleri yeniden ekrana gelmeye başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgiyle izlenen dizinin Cem karakterinin hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki dizide neden ölmüştü? İşte ayrıntılar…
YAPRAK DÖKÜMÜ CEM NEDEN ÖLDÜ?
Necla'nın eşi Cem'in kalp krizi geçirerek yaşam mücadelesi vermesi ve ardından hayatını kaybetmesi söz konusudur
YAPRAK DÖKÜMÜ CEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Kıvanç Kasabalı, 24 Şubat 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bursa, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından 2006 yılında uyarlanan "Yaprak Dökümü" adlı dizide (Cem) karakterini canlandırırken, Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Ege Aydan ile beraber oynamıştır.