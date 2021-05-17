Eurovision 2021 ne zaman hangi kanalda? Türkiye Eurovision'a katılacak mı? Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek Eurovision organizasyonu için geri sayım başladı. Ülkelerin seçtiği şarkıların yarışacağı ve birincilik için mücadele edecekleri 2021 Eurovision organizasyonu ülkemizde de takip ediliyor.
EUROVISION 2021 NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
Avrupa Şarkı Yarışması'nda (Eurovision) bu yıl birinci yarı final 18 Mayıs 2021 Salı günü, ikinci yarı final 20 Mayıs 2021 Perşembe günü ve büyük final 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek.
Organizasyon, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan Ahoy Rotterdam'da düzenlenecek. 2019 yılında yapılan 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Duncan Laurence'in söylediği 'Arcade' adlı şarkıyla birinciliği kazanan Hollanda, 65. yarışmayı düzenleme hakkını elde etmişti.
Yarışmaya bu yıl 41 ülke katılacak. 2018 yılından beri organizasyonda yer almayan Bulgaristan ve Ukrayna, 2021 Eurovision'da boy gösterecek. Ermenistan, Karadağ ve Macaristan bu yıl yarışmaya katılmama kararı aldı.
Eurovision 2021 için Türkiye'den herhangi bir yayıncı bilgisi bulunmuyor. Yarışmayı Youtube kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.