Eurovision 2021 ne zaman hangi kanalda? Türkiye Eurovision'a katılacak mı? Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek Eurovision organizasyonu için geri sayım başladı. Ülkelerin seçtiği şarkıların yarışacağı ve birincilik için mücadele edecekleri 2021 Eurovision organizasyonu ülkemizde de takip ediliyor.