Pazartesi akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Çukur dizisinin final bölümü için geri sayım başladı. İlk bölümden bu yana diziyi yakından takip eden izleyiciler final bölümü tarihini öğrenmek istiyor. Finalde heyecan dolu gelişmelerin ve vedaların peş peşe yaşanacağı tahmin ediliyor. Peki, Çukur ne zaman final yapacak? Çukur final bölümü tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un final tarihi belli oldu. Dizi Mayıs sonu ya da Haziran'ın ilk haftalarında ekranlara veda edecek.

İşte Çukur'un sevilen isminin açıklaması;