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    • Magazin
    • 17.05.2021 13:14
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    • 17.05.2021 13:17
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    ? Sona adım adım yaklaşılıyor! final bölümü tarihi...

    Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizisinin finali için geri sayım devam ediyor. Pazartesi günleri yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Çukur'un final yapacağı tarihi merak ederek konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca Yamaç'ın ölüp ölmeyeceği de merak edilen konulardan birisi oluyor. Peki, ? İşte ...

    Çukur ne zaman final yapacak?

    Pazartesi akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Çukur dizisinin final bölümü için geri sayım başladı. İlk bölümden bu yana diziyi yakından takip eden izleyiciler final bölümü tarihini öğrenmek istiyor. Finalde heyecan dolu gelişmelerin ve vedaların peş peşe yaşanacağı tahmin ediliyor. Peki, Çukur ne zaman final yapacak? Çukur final bölümü tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

    Ekranların sevilen dizisi Çukur'un final tarihi belli oldu. Dizi Mayıs sonu ya da Haziran'ın ilk haftalarında ekranlara veda edecek.

    İşte Çukur'un sevilen isminin açıklaması;

    FİNAL YAPIYOR

    Dizinin Aliço'su olarak bilinen Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı. Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Rıza Kocaoğlu, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz.

    Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı. Yapılan bu açıklama, 23 Ekim 2017'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin, mayıs ayında final yapacağı anlamına geliyordu.

        İKİ-ÜÇ BÖLÜM DAHA UZATILDI

        Dizinin Aliço'su Rıza Kocaoğlu geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında muhabirlerin final soruları karşısında "Finali soruyorsanız Mayısın sonunda dizi bitiyor." dedi.

        SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

        Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelerek, Amca'nın peşine düştü. Yamaç ve peşindekileri atlatmak isteyen Nedim, kendisini yem olarak kullandı ve Amca'nın güvenli bir eve geçmesini sağladı. Koçovalılar ise yakaladıkları Nedim'in, ellerinden kaçmasına izin vererek onu takibe aldılar ve yaptıkları plan sonucunda Amca'ya ulaştılar.

        Aksiyon dolu anların soluksuz izlendiği bölümün final sahnesi herkesi şoke etti. Cumali Amca, bir helikopterle kaçmayı başarırken geride kalan Nedim, Vartolu tarafından öldürüldü. Nedim karakterine hayat veren başarılı oyuncu İlkay Akdağlı, diziye veda etti.

        Amca'yı ellerinden kaçıran Yamaç'ın, "Biz bitti demeden bitmez!" sözleri, Koçovalı kardeşlerin intikamlarından vazgeçmeyeceğini gösterirken, yaşanacak büyük hesaplaşma şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

            ÇUKUR, YENİDEN CUMALİ'NİN YANINDA

            Çukurlular, genç yaşta kaybettikleri Karaca ve Celasun'u sonsuzluğa uğurladılar. Kızını kaybetmenin acısıyla sarsılan Ayşe, Karaca'nın ölümünden tüm Koçovalıları sorumlu tuttu. Ayşe'nin ağır sözlerinden sonra Cumali, Amca'ya saldırmak üzere harekete geçti.
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