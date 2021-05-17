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    • 17.05.2021 22:23
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    • 17.05.2021 22:24
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    Kuvel kalesi nerede, ne zaman fethedildi? Melikşah

    Sorusu arama motorların aratılmaya başlandı. dizisinde gündeme gelen Kuvel kalesinin nerede ve ne zaman fethedildiği merak edilip araştırılıyor. Öte yandan, Melikşah Sorusu da diziyi izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kuvel kalesi nerede, ne zaman fethedildi? , ne zaman öldü? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu Kuvel kalesi nerede, ne zaman fethedildi?

    Uyanış Büyük Selçuklu'da Melikşah Kuvel'i fethediyor. Ekran başında bulunan izleyiciler Kuvel kalesi nerede? Uyanış Büyük Selçuklu Kuvel kalesi ne zaman fethedildi? sorularının yanıtını arama yapmaya başladı. Bu kalenin Selçuklu'lar zamanında Batı seferinde engel olarak görüldüğü öne sürülmektedir.

    KUVEL KALESİ NEREDE?

    Kol veya Gürcü ifadesiyle Kuvel Kalesi, batı seferleri sırasında Büyük Selçuklu Devleti'nin önündeki en büyük engellerden biri olduğu söylenebilir. Bugün Türkiye sınırları içerisinde yer alan Yalnızçam Dağları zirvesinde yer alan Kuvel kulesi, Kolköy Gürcü köylerindeki ortaçağ kalesidir. Kveli Kalesi veya Kuveli Kalesi olarak da bilinen kale, ilk olarak 10. yüzyılın başlarında Gürcü kaynaklarında ortaya çıktı ve 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilinceye kadar Samtshe eyaletinin ana yönetim merkeziydi.

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sürekli ismini duyduğumuz Kuvel Kalesi, bugün büyük ölçüde harap olmuş, günümüzde Gürcistan sınırına yakın olan Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Ardahan ilinin Posof ilçesinde Kolköy köyünde yer almaktadır.

        KUVEL NE ZAMAN FETHEDİLDİ?

        Büyük Selçuklu dizisinde Kuvel kalesi bir doğu roma kalesi ve Melikşah burayı fethetmek için sefer hazırlığı yapıyor. Lakin gerçekte Kuvel kalesi, Alp Arslan tarafından 1065 yılında fethedilmiştir. Ayrıca söz konusu kale bir Bizans kalesi olarak gösteriliyor dizide, lakin sultan alp Arslan burayı Bizans'tan değil, Gürcistan krallığından fethetmiştir. Zaten o tarihlerde Bizans'ın sınırları bu kadar doğuda değildi.

        MELİKŞAH KİMDİR?

        Melikşah veya unvanlarıyla Ebü'l-Feth Celâlü'd-devle ve'd-dîn Muizzü'd-dünyâ ve'd-dîn Kasîmü emîri'l-mü'minîn Melikşâh b. Alparslan) (d. 16 Ağustos 1055 - ö. 19 Kasım 1092), Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı.

        Hükümdarlık döneminde (1072-1092) Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaştı. Sınırlar Anadolu'dan Umman'a Kafkaslar'dan Hindistan önlerine uzandı (10.000.000 km2). Melikşah'tan sonra Selçuklular eski gücüne kavuşamadı. Devrin en önemli kişileri arasında Ömer Hayyam bilim ve Nizamülmülk siyaset dalında bulunur.

        Sultan olmadan önce

        Melikşah, 16 Ağustos 1055 pazar günü doğmuştur. Çocukluğu İsfahan ve civarında geçmiştir. Babası Alparslan, kabiliyeti ve cesareti ile dikkati çeken Melikşah ile yakından ilgilendi. Melikşah uzun boylu, biraz şişmanca ve beyaz tenli olarak tasvir edilmiştir.

        Melikşah babası ile birlikte küçük yaşta Gürcistan seferine katıldı. Aynı yılda Karahanlılar Han'ının kızı Terken Hatun ile evlendirildi. Alparslan 1066 tarihinde Melikşah'ı veliaht tayin etti ve "ikta (veya timar)" olarak İsfahan şehri verildi.

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        1071'de babası Alparslan ile Suriye'ye sefere çıktı. Babası Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in Anadolu'da ilerleyişini durdurmak için kuzeye yöneldi (ve Malazgirt Meydan Muharebesi'ni yaptı). Melikşah bu sırada Suriye'de Halep'te kaldı. 1072'de yine babası Karahanlılara karşı bir sefer yapmakta iken onunla birlikteydi. Babası bu seferdeyken esir aldığı bir Karahanlı kale komutanı olan Yusuf Harzemi tarafından şehit edildi.

        Melikşah Selçuklu ordusu başına geçti ve Sultanlığını ilan etti. Çağrı Bey'in oğlu olan amcası Kavurt Bey Melikşah'ın Sultan olmasını kabul etmedi. Melikşah yanında Vezir Nizam-ül Mülk ile birlikte batıya İran içine yürüdü. Kavurt Bey'in ordusuyla 17 Nisan 1073'te Karaç yakınlarında (günümüzde İran'da "Erak") "Karaç Muharebesi" 'ne girişti. Bu muharebede Melikşah'ın ordusunda bulunan birçok Türkmen asker çarpışma sırasında Kavurt Bey'in ordusuna katıldı. Buna rağmen Melikşah ve ordusu galip geldi. Kavurt Bey idam edildi ve iki oğlunun gözlerine mil çekilip kör edildiler. Böylece Selçuklu ülkesinde bulunan emirler arasında Melikşah Sultan olarak belirlenmiş oldu. 1074'te Bağdad'da yeni Abbâsî halifesi olan Melikşah'ın Sultan olduğunu resmen ilan etti.
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