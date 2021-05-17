Netflix'in sevilen dizileri arasında yer alan fantastik türe sahip olan The Ragnarok'un 2. sezonu ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Diziseverler büyük bir merakla 2. sezonun ne zaman başlayacağı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Mitolojide Ragnarok Efsanesi ne demek? İşte tüm detaylar ve Ragnarok yeni sezona dair bilgiler...
RAGNAROK 2.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ragnarok dizisinin 2.sezonu için detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gündemde yer alan bilgilere göre dizinin 27 Mayıs tarihinde 2. sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkacağı ifade edildi.
RAGNAROK KONUSU NEDİR?
Senaryo, iklimsel felaketlerin Dünya'yı kasıp kavurduğu bir dönemde geçiyor. Konu Edda isimli bir Norveç kasabasına odaklanıyor. Bu felaketler yaşanırken kasabada yaşayan bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarının farkına varıyor.