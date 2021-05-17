ÖZET VE DETAYLAR

Ragnarok, küçük bir Norveç kasabasında yaşananları konu ediyor. Edda, ılık kışlara ve şiddetli yağmurlara maruz kalan bir kasabadır. Burada yaşayan insanlar, mevsim değişikliklerinden dolayı oldukça muzdariptir.

Eğer kimse bu duruma müdahele etmezse, kıyamet çok da uzakta değildir.