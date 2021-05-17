Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? 16 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer aldı. Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilmeden yemekleri tattı, eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki bu haftanın en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı? İlgiyle izlenen yemek program Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.