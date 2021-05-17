Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? 16 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer aldı. Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilmeden yemekleri tattı, eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki bu haftanın en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı? İlgiyle izlenen yemek program Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
16 MAYIS PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak
Esra:
Yağnur:
Seda:
Aynur:
14 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Gönül elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Yağnur oldu.