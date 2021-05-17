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    • Magazin
    • 17.05.2021 15:24
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    • 17.05.2021 15:24
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    ? 16 Mayıs Pazartesi puan durumu! Yeni yarışmacı…

    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D’de Seda Sayan’ın sunuculuğu ile yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada yine rekabet, eğlence ve gergin anlar eksik olmadı. Cuma günü elenen bir yarışmacı yerine yeni isim geldi ve haftanın ilk gününde yemekler yapıldı, puanlar verildi. Peki 16 Mayıs Pazartesi puan durumu açıklandı mı? Bugünkü bölümde Gelinim Mutfakta’da neler yaşandı?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı?

    Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? 16 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer aldı. Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilmeden yemekleri tattı, eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki bu haftanın en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı? İlgiyle izlenen yemek program Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

    16 MAYIS PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak

    Esra:

    Yağnur:

    Seda:

    Aynur:

    14 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Gönül elendi

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Yağnur oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

        Kanal D'nin lezzet dolu programı Gelinim Mutfakta her gün yepyeni bir heyecana sahne oluyor. Gelinler bir kez daha kendilerine verilen yemek ve tarifle en iyisini yapmaya çalışacak. Kaynanalar da tabaklara verdikleri puanla birinciyi belirleyecek. Gelinim Mutfakta 12.15'ten itibaren Kanal D'de başlayacak. İzlemek isteyenler Kanal D internet sitesi ve Gelinim Mutfakta Youtube kanalı üzerinden seyredebilirler.

        GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler, Arnavut göçmenidir. 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu dile getirmişti. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.
        Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.

        YENİ YARIŞMACI GELİNİM MUTFAKTA AYNUR KİMDİR?

        17 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta'nın 706. bölümünde programa katılan Aynur Haktanır 4 Temmuz 2019 tarihinde evlendi. Eşi ile birlikte mutlu bir evliliği bulunuyor. Adana gelini olduğunu sıklıkla dile getiriyor.

        Yarışmaya da iddialı bir giriş yaparak gücünü göstermek istediğini belirtti. Kendi soyadını taşıdığı bir erkek giyim markasının da sahibidir.
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