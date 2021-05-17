Pınar Altuğ küplere bindi ve kılıcını kuşandı! Eşi Yağmur Atacan'la çok konuşulan Pınar Altuğ 'Kocam başkasına gider...' Hafızalara Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yerleşen Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak açıklamalar. "Eşini kıskandığın için ona kilo aldırdığın söylendi, bu doğru?" sorusu karşısında Pınar Altuğ'un verdiği cevap herkesi şaşkına çevirdi. İşte Pınar Altuğ'un o açıklamaları.
Türkiye'nin 2000 yılında "Kurt Kapanı" isimli dizide canlandırdığı "Seram Arma" karakteri ile tanımaya başladığı, asıl olarak geniş kitlesine ise Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Meltem" karakteri ile ulaşan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün "Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet" programına konuk oldu.
Programda kendisine yöneltilen "Eşini kıskandığın için ona kilo aldırdığın söylendi, bu doğru?" sorusu karşısında Pınar Altuğ'un verdiği cevap herkesi şaşkına çevirdi.