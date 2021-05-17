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    • 17.05.2021 15:00
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    • 17.05.2021 15:00
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    küplere bindi ve kılıcını kuşandı! Eşi 'la çok konuşulan Pınar Altuğ 'Kocam başkasına gider...'

    Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu resmen açtı ağzını yumdu gözünü... Pınar Altuğ hakkında çıkan söylentiler ile ilgili artık dayanamadı. Kiloları ile ilgili ortaya atılan iddialara çok sert cevap veren Altuğ  aynı zamanda eşi hakkındaki eleştirilere de yanıtı verdi. Pınar Altuğ bakın neler söyledi neler. İşte detaylar..

    Pınar Altuğ küplere bindi ve kılıcını kuşandı!

    Pınar Altuğ küplere bindi ve kılıcını kuşandı! Eşi Yağmur Atacan'la çok konuşulan Pınar Altuğ 'Kocam başkasına gider...' Hafızalara Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yerleşen Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak açıklamalar. "Eşini kıskandığın için ona kilo aldırdığın söylendi, bu doğru?" sorusu karşısında Pınar Altuğ'un verdiği cevap herkesi şaşkına çevirdi. İşte Pınar Altuğ'un o açıklamaları.

    Türkiye'nin 2000 yılında "Kurt Kapanı" isimli dizide canlandırdığı "Seram Arma" karakteri ile tanımaya başladığı, asıl olarak geniş kitlesine ise Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Meltem" karakteri ile ulaşan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün "Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet" programına konuk oldu.

    Programda kendisine yöneltilen "Eşini kıskandığın için ona kilo aldırdığın söylendi, bu doğru?" sorusu karşısında Pınar Altuğ'un verdiği cevap herkesi şaşkına çevirdi.

        Türkiye'nin 2000 yılında "Kurt Kapanı" isimli dizide canlandırdığı "Seram Arma" karakteri ile tanımaya başladığı, asıl olarak geniş kitlesine ise Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Meltem" karakteri ile ulaşan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün "Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet" programına konuk oldu.

        Programda kendisine yöneltilen "Eşini kıskandığın için ona kilo aldırdığın söylendi, bu doğru?" sorusu karşısında Pınar Altuğ'un verdiği cevap herkesi şaşkına çevirdi.

        Kendisinden yaşça küçük olan Yağmur Atacan ile evlendiğinden bu yana evliliği ile birçok kez gündeme gelen Pınar Altuğ, kendisine yöneltilen birçok eleştiriye ve tepkiye verdiği cevaplar ile dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

            Ünlü oyuncu, yine benzer bir soruya verdiği cevapla gündeme geldi. Pınar Altuğ geçtiğimiz gün katıldığı "Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet" programında kendisine yöneltilen soruya "Ömrümde kocamla ilgili 'Başkasına gider mi?' gibi kıskançlıklarım olmadı, bu laf çürüyor.

            Bana göre kilolu olmak, sağlık açısından endişe verici. Yoksa nasıl göründüğün senin tercihindir. Yağmur'un kilo alması kendi tercihiydi. Beni haftada 7 gün spor yaparken görünce, spor hayatına geri döndü ve dolayısıyla kilo verdi." yanıtını verdi.
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