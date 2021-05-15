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    • Magazin
    • 15.05.2021 21:19
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    • 15.05.2021 21:43
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    Zırdeliliğin daniskası! 34. bölüm fragmanı: Mağrurlanıp bir çuval inciri berbat edecek

    Naci ve Safiye'nin kavuşmasıyla neticelenen 'nda yaşanan gelişmelerle heyecan tırmanmaya devam ediyor. Bölümün son sahnesinde Safiye'nin önce demirlerdeki papatyayı ardından da Naci'yi görüp onu bir anda bağrına basması izleyicinin içini ısıtan anlardan oldu. Han, sonunda Naci'yi doktora götürdü ama yaşadıkları onu darmadığın etti. Aynı zamanda hiç beklemediği bir durumla karşılaştı ve panik haline geçti. Safiye ise evde Okşan’la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl’dan öğrendiklerinin şoku içindeydi. İzleyiciler şimdi nı sabırsızlıkla bekliyor.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci ve Safiye'nin tekrar karşılaşarak kavuşması izleyicileri mutlu etti. 33. bölümün final sahnesinde Naci ve Safiye birbirlerini görür görmez direk sarıldı. İkilinin kavuştuğu anlarda mutluluk tavan yaptı. Safiye hiç beklemediği bir anda Anıl'dan öğrendiklerinin şokunu atlatmaya çalıştı. Olay karşısında Gülben duruma el attı fakat işler daha da karışık bir hale gelince ikisi de ne yapacağını bilemedi. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindeydi. Gözler şimdi Masumlar Apartmanı 34. bölüm fragmanına çevrildi.

    PANİKLETEN GELİŞME

    Han, sonunda Naci'yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Safiye ise evde Okşan'la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl'dan öğrendiklerinin şoku içindedir.

    Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir.

    İnci'yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci'nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.

        Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci'yle Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıkar.

        Hikmet isteme hazırlıkları için herkesi seferber eder ve sonunda tüm aile toplanıp Memduh'un evine giderler.

        İnci'nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yapar. Ancak herkes dışardayken Hikmet'in gizlice yaptığı bir şey büyük bir krize yol açar.

            Bu kriz, Han'ın radikal bir karar almasıyla sonuçlanır. Han'ın emrivakisi, Safiye'yi delirme noktasına getirir.

            Naci ise tedavi konusunda Han'ın istediklerini yapacağını söyler. Ancak bir şartı vardır.
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