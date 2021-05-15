İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci ve Safiye'nin tekrar karşılaşarak kavuşması izleyicileri mutlu etti. 33. bölümün final sahnesinde Naci ve Safiye birbirlerini görür görmez direk sarıldı. İkilinin kavuştuğu anlarda mutluluk tavan yaptı. Safiye hiç beklemediği bir anda Anıl'dan öğrendiklerinin şokunu atlatmaya çalıştı. Olay karşısında Gülben duruma el attı fakat işler daha da karışık bir hale gelince ikisi de ne yapacağını bilemedi. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindeydi. Gözler şimdi Masumlar Apartmanı 34. bölüm fragmanına çevrildi.

PANİKLETEN GELİŞME

Han, sonunda Naci'yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Safiye ise evde Okşan'la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl'dan öğrendiklerinin şoku içindedir.