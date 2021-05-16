Bir Zamanlar Çukurova Son Bölümde Neler Yaşandı?

Ümit'in, Sevda'ya çektiği rest, Fikret'le kurdukları tuzağı tehlikeye atacaktır. Yıllar sonra bulduğu annesine, Züleyha mı ben mi? diyen Ümit, karşısında önce Fekeli'yi, sonra Demir'i bulur. Ümit, Demir'den vazgeçmez ama bunu pahalıya ödemek zorunda kalır; üstelik tüm bu olan biten Fikret'in de Demir'in de öfkesini daha da büyütür.

Ümit'in etrafındaki çember gittikçe daralırken, başına gelenler onu hayat ve ölüm arasındaki çizgiye taşır. Çemberi daraltanlar arasında, hiç farkına varmadığı Şermin ve Füsun da vardır. İki arkadaş, tüm detayları bir araya toplamış, sırları çözmek üzereyken, bir de kahraman olmak üzeredirler!