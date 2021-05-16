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    • Magazin
    • 17.05.2021 08:23
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    • 17.05.2021 08:24
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    'da her şey ters düz oldu! Çukurova'da peş peşe vedalar! O ismin fişi çekildi! Kötü bir sonla gidici

    ATV'nin gözde yapımlarından 'da Fekeli, Ümit ile Fikret'in ne kadar tehlikeli ikili olduğunun bizzat farkına varır. Bir Zamanlar Çukurova 95.son bölümde apar topar kaldırıldığı hastanede Ümit'in tedavi altında tutulması işleri arapsaçına döndürdü. 3 yıldır büyük beğeni toplayan ve her bölümüyle adeta herkesi mest eden Bir Zamanlar Çukurova'da veda iddiaları gündeme geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşananlar heyecanla takip edilmeye devam edilirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Çukurova'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan ayrılıklar dikkat çekmişti. Dizide ilk olarak Hünkar Yaman'ın ardından da Yılmaz'ın ölümü izleyicileri kahretmişti. Çukurova'daki bu vedaların ardından Behice'nin intiharı çok konuşulmuştu.

    takvim.com.tr
    Kalemi kırıldı feci sonla ayrılacak! Çukurova'da ardı ardına vedalar!

    Bir Zamanlar Çukurova son bölümde, İçindeki hırs ve intikam ateşini bir türlü söndüremeyen Fikret ile sınanan Fekeli, onu davasından vazgeçirmeye çalışırken aralarında büyük kriz çıkar. Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli, Ümit'in Sevda'nın kızı olduğunu öğrenmesinin yanı sıra Züleyha'nın yuvasını yıkmaya çalıştığını da duyunca çok sert bir dille uyarmak durumunda kalır. Öte yandan öçnce Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin, ardından Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ve son olarak da Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın başrollerinde yer aldığı dizide izleyicileri çok şaşırtacak bir veda daha yaşanacak.

    Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı

    Zengin oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Şirin Öten, Bülent Polat, Alayça Öztürk, Mehmet Polat, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Turgay Aydın, Selin Yeninci,Serpil Tamur, Polen Emre ve Selin Genç isimlerinin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı yayınlandı.

    Bir Zamanlar Çukurova 96.Bölüm Ne Zaman Başlayacak?

    Yapımcığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 96.bölümüyle 13 Mayıs Perşembe tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında sürprizlerin bir an dahi eksik olmayacağı sahneleriyle tutkunlarına bambaşka bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

        Bir Zamanlar Çukurova Son Bölümde Neler Yaşandı?

        Ümit'in, Sevda'ya çektiği rest, Fikret'le kurdukları tuzağı tehlikeye atacaktır. Yıllar sonra bulduğu annesine, Züleyha mı ben mi? diyen Ümit, karşısında önce Fekeli'yi, sonra Demir'i bulur. Ümit, Demir'den vazgeçmez ama bunu pahalıya ödemek zorunda kalır; üstelik tüm bu olan biten Fikret'in de Demir'in de öfkesini daha da büyütür.

        Ümit'in etrafındaki çember gittikçe daralırken, başına gelenler onu hayat ve ölüm arasındaki çizgiye taşır. Çemberi daraltanlar arasında, hiç farkına varmadığı Şermin ve Füsun da vardır. İki arkadaş, tüm detayları bir araya toplamış, sırları çözmek üzereyken, bir de kahraman olmak üzeredirler!

        Önce iki evladını ve eşini, sonra hayatın aşkı Hünkar'ı en son da evladım dediği Yılmaz'ı toprağa veren Fekeli, şimdi de yıllar sonra kavuştuğu yeğeni Fikret ile sınanıyor! Fikret savaşında ısrar ettikçe, aralarındaki bağ da kopma noktasına geliyor! Üstelik Fekeli bu kez, Fikret ile birlikte, Yılmaz'ın yadigarı Müjgan ve Kerem Ali'yi de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

        Demir, bir kez daha Züleyha'nın her şeyi bilmesine gerektiğine karar veriyor. Sevda, kızının ültimatomunu yerine getirip getirmemek arasında kararsız kalmış olsa da, Demir'in Züleyha ile konuşmasını istemiyor, o konuşma şimdi yapılırsa, Ümit'i tamamen kaybedebileceğini düşünüyor. Sevda aklını karıştırsa da Demir, Züleyha'ya konuşmaları gerektiğini söylüyor. Onlar konuşurken ise, çiftliğe Jandarma geliyor! Demir, büyük bir suçlama ile gözaltına alınırken, Sevda ise evlat sınavında beklerken tüm sırlarını ortaya dökmek üzeredir!

        ÜNLÜ OYUNCU VEDA MI EDİYOR?

        Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini çok şaşırtacak bir veda daha yaşanacak. Kuliste konuşulan bilgilere göre, doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda edeceği iddia ediliyor.

        Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftalarda çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.

            Ardından diziye sonradan Behice karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu veda etti.

            Behice karakterinin intihar etmesiyle dizideki hikayesi sona erdi. Şimdi gözler diziden ayrılacak yeni isimlere çevrildi.

            MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

            Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

                Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi' eğitimi almıştır.

                Melike İpek Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı.

                Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakteriyle devam etmektedir.


                    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU NE?

                    Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!

                    Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.
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