Bir Zamanlar Çukurova son bölümde, İçindeki hırs ve intikam ateşini bir türlü söndüremeyen Fikret ile sınanan Fekeli, onu davasından vazgeçirmeye çalışırken aralarında büyük kriz çıkar. Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli, Ümit'in Sevda'nın kızı olduğunu öğrenmesinin yanı sıra Züleyha'nın yuvasını yıkmaya çalıştığını da duyunca çok sert bir dille uyarmak durumunda kalır. Öte yandan öçnce Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin, ardından Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ve son olarak da Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın başrollerinde yer aldığı dizide izleyicileri çok şaşırtacak bir veda daha yaşanacak.
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı
Zengin oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Şirin Öten, Bülent Polat, Alayça Öztürk, Mehmet Polat, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Turgay Aydın, Selin Yeninci,Serpil Tamur, Polen Emre ve Selin Genç isimlerinin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı yayınlandı.
Bir Zamanlar Çukurova 96.Bölüm Ne Zaman Başlayacak?
Yapımcığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 96.bölümüyle 13 Mayıs Perşembe tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında sürprizlerin bir an dahi eksik olmayacağı sahneleriyle tutkunlarına bambaşka bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.