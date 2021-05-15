Kalemi kırıldı feci sonla ayrılacak! Çukurova'da ardı ardına vedalar! Resmen eli kulağında...

Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yine heyecan dolu gelişmeler peş peşe yaşanırken gözler yeni bölüme çevrildi. Bilindiği üzere fenomen dizi Eylül ayında 4. sezonuyla ekranlarda olacak. Çukurova'ya bu sezon pek çok oyuncu veda etti. Önce Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin, ardından Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ve son olarak da Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın başrollerinde yer aldığı dizide izleyicileri çok şaşırtacak bir veda daha yaşanacak. Kuliste konuşulan bilgilere göre, doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda edeceği iddia ediliyor.

ÜNLÜ OYUNCU VEDA MI EDİYOR?

Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini çok şaşırtacak bir veda daha yaşanacak. Kuliste konuşulan bilgilere göre, doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda edeceği iddia ediliyor.