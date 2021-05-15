Adeta her bölümüyle heyecanı doruklara tırmandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin düşmana karşı kurduğu planı olay oldu. "Çatışmaya mı hasretiz?" diyen İshak Hızır ile yaptığı ittifakın neticesinde Sezai'yi Tufan ve İdris'e tuzak kurduğu esnada ele geçirerek masaya teslim ettti. Haşmet'in ölümünü oylamamak için liderliği ağabeyi Hızır'a devreden İlyas Çakırbeyli Volkan ve Rıdvan'ın oğullarını ele geçirmek için muhteşem bir plan yaptı. Ancak Ömür Façalı'nın bir anda mekana gelmesi tüm planları altüst etti ve Volkan oradan hemen uzaklaştı. Heyecanın giderek arttığı bölüm biter bitmez EDHO 195. bölüm fragmanı için bekleyiş sürüyor.

"BUNA CEVAP VERMEM İCAP EDER"

İlyas toplantıda "İlyas "Ben söyleyeceklerimi söyleyip müsaadenizi isteyeyim. Ben artık bu masanın lideri olarak oturmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben lideri olarak oturduğum masada hakarate ya da saldırıya uğrarsam eğer buna cevap vermem icap eder." diyerek liderliği Hızır Reis'e bıraktı.