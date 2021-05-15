Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Dizide bu hafta Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yaptı. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan etti. Kardeşlerim 13. bölüm canlı izle linki haberimizde yer alıyor.
İşte ATV dizisi Kardeşlerim son bölüm izle seçeneği...
"Aynı anadan doğmadık, aynı babadan olmadık diye ben sahipsizim diyemezsin!"
Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır.
Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapar. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan eder.