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    • Magazin
    • 15.05.2021 18:23
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    • 15.05.2021 18:23
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    13. bölüm canlı izle! ATV dizisi

    ATV ekranlarında seyircisini ağırlayan dizisi bu akşam 13. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde "Aynı anadan doğmadık, aynı babadan olmadık diye ben sahipsizim diyemezsin!" sözleri dikkat çekerken Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır. Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yaptı. İzleyiciler Kardeşlerim 13. bölüm canlı izle seçeneğini arıyor. İşte ATV dizisi linki

    Kardeşlerim 13. bölüm izle!

    Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Dizide bu hafta Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yaptı. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan etti. Kardeşlerim 13. bölüm canlı izle linki haberimizde yer alıyor.

    İşte ATV dizisi Kardeşlerim son bölüm izle seçeneği...

    "Aynı anadan doğmadık, aynı babadan olmadık diye ben sahipsizim diyemezsin!"

    Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır.

    Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapar. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan eder.

        Şengül, Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilip tehditler savururken, çocuklar birbirlerine bağlılıklarının gücüyle yaşam mücadelelerine devam ederler.

        Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atar. Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşirken; Ömer her şeyden habersizdir.

        Ömer'le Ayşe'nin arkadaşlığını hazmedemeyen Tolga, Berk'le birlikte Ömer'i zor duruma sokacak planını uygular.
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