Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Dizide bu hafta Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yaptı. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan etti. Kardeşlerim 13. bölüm canlı izle linki haberimizde yer alıyor.

İşte ATV dizisi Kardeşlerim son bölüm izle seçeneği...