Heyecana arşa çıkaran Kırmızı Oda dizisi TV 8 ekranlarında cuma günü izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. Kırmızı Oda gelecek hafta yine duygusal anlara sahne olacak. Bu haftaki bölümde Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile ortak acılarının onları birbirine daha çok bağladığını, ancak Azra, Hamdi tarafından yatılı okula yerleştirilince ayrı düştüklerini anlattı. Finalde ise Sadi'nin önünü kesen araçta kim olduğu merak konusu oldu. Vahit (Uğur Yücel), babasının intihar ederek hayatına son verdiğini, bu sebeple annesi tarafından sürekli suçlandığını söylerken; babasını anlamasını sağladığı için Doktor Hanım'a müteşekkir oldu. İzleyiciler şimdi heyecanla Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanını heyecanla bekliyor.

KRİTİK KONUŞMALARI DOKTOR HANIM'A ANLATTI

Zafer (Yiğit Özşener), Nihal (Esra Ronabar) ve babası Vahit (Uğur Yücel) ile yaptığı kritik konuşmaları Doktor Hanım'a anlattı. Zafer, Nihal'in ayrılık kararından sonra onu mutlu edemediğini anlayıp üzülürken; Vahit de Zafer'e tüm hatalarından ötürü pişmanlık duyduğunu dile getirdi.