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    • Magazin
    • 15.05.2021 01:52
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    • 15.05.2021 01:52
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    Bıçak gibi kesilecek adımı atıyor! : Belanın ta kendisi karşısına çıkacak

    Bu akşam yayınlanan 37. bölümünde duygu dolu sahnelerle izleyicisini ağırlayan dizisi yine dikkat çekecek bir bölümle ekranlarda olacak. Kırmızı Oda dizisinde gelecek hafta anlatılanlarla heyecan iyice yükselecek. Son bölümde Mitra (Melisa Aslı Pamuk), babası tarafından terk edildikten sonra hayal dünyasına sığındığını Doktor Hanım’la paylaşırken, Vahit’in kendisine yazdığı veda mektubundan sonra da aşkını kalbine gömmeye karar verdi. Bölümden sonra için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Heyecana arşa çıkaran Kırmızı Oda dizisi TV 8 ekranlarında cuma günü izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. Kırmızı Oda gelecek hafta yine duygusal anlara sahne olacak. Bu haftaki bölümde Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile ortak acılarının onları birbirine daha çok bağladığını, ancak Azra, Hamdi tarafından yatılı okula yerleştirilince ayrı düştüklerini anlattı. Finalde ise Sadi'nin önünü kesen araçta kim olduğu merak konusu oldu. Vahit (Uğur Yücel), babasının intihar ederek hayatına son verdiğini, bu sebeple annesi tarafından sürekli suçlandığını söylerken; babasını anlamasını sağladığı için Doktor Hanım'a müteşekkir oldu. İzleyiciler şimdi heyecanla Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanını heyecanla bekliyor.

    KRİTİK KONUŞMALARI DOKTOR HANIM'A ANLATTI

    Zafer (Yiğit Özşener), Nihal (Esra Ronabar) ve babası Vahit (Uğur Yücel) ile yaptığı kritik konuşmaları Doktor Hanım'a anlattı. Zafer, Nihal'in ayrılık kararından sonra onu mutlu edemediğini anlayıp üzülürken; Vahit de Zafer'e tüm hatalarından ötürü pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

    Mitra (Melisa Aslı Pamuk), babası tarafından terk edildikten sonra hayal dünyasına sığındığını Doktor Hanım'la paylaşırken, Vahit'in kendisine yazdığı veda mektubundan sonra da aşkını kalbine gömmeye karar verdi.

    Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile ortak acılarının onları birbirine daha çok bağladığını, ancak Azra, Hamdi tarafından yatılı okula yerleştirilince ayrı düştüklerini anlattı. Finalde ise Sadi'nin önünü kesen araçta kim olduğu merak konusu oldu.

        Kliniğe ilk kez gelen Mitra (Melisa Aslı Pamuk), babasının annesiyle tanıştığında evli bir adamken, annesinin ondan vazgeçmeyerek ikinci eşi olmaya razı olduğunu ancak babasının cinayet şüphelisi olarak aranmasından sonra her şeyin alt üst olduğunu anlattı.

        Mitra'nın klinikte Vahit'i gördüğünde neden saklandığı ise merak konusu oldu.

        Vahit (Uğur Yücel), babasının intihar ederek hayatına son verdiğini, bu sebeple annesi tarafından sürekli suçlandığını söylerken; babasını anlamasını sağladığı için Doktor Hanım'a müteşekkir oldu. Ardından yıllar sonra aşık olduğunu ancak onu da terk ettiğini dile getirdi.

            Sadi (Erkan Petekkaya) Hamdi vurulup da hastanede yatarken onun işlerini devraldığını, hastanede tanıştığı Hamdi'nin kız kardeşi olan Azra'nın ise bugün eşi olduğunu paylaştı. Finalde Sadi'yi izleyen kişinin Miço olup olmadığı ise heyecan yarattı.
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