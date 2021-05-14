Son olarak 4 sezonuyla izleyicilerini ağırlayan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için heyecan sürüyor. Netflix Türkiye bugün La Casa De Papel 5. sezon hakkında önemli bir açıklama yaptı ve bir fotoğraf paylaştı. Dizinin sıkı takipçileri ise şimdi heyecanla yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte paylaşılan o kare...
NETFLİX'TEN 5. SEZON ÇEKİMLERİ AÇIKLAMASI
Netflix Türkiye paylaşımında "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı. #LCDP5" ifadelerine yer verdi.
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak sorusuna dair detaylar;
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Yeni sezon tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?
1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.
2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.