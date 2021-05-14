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    • Magazin
    • 14.05.2021 17:42
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    • 14.05.2021 18:25
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    ? İlk kare geldi müjdeli haber aktarıldı! Yeni sezon çekimleri...

    İlk dört sezonuyla büyük beğeni toplayan 5. sezon tarihi seyircileri tarafından merakla bekleniyordu. Netflix Türkiye tarafından bugün dizinin çekimleriyle ilgili önemli bir paylaşım yapıldı ve müjdeli haber verildi. Netflix açıklamasında 5. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Yeni sezon için geri sayım sürerken yeni sezonda meydana gelecek gelişmelerle birlikte olayların iyice raydan çıkacağı tahmin ediliyor. Peki, ? İşte detaylar...

    La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?

    Son olarak 4 sezonuyla izleyicilerini ağırlayan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için heyecan sürüyor. Netflix Türkiye bugün La Casa De Papel 5. sezon hakkında önemli bir açıklama yaptı ve bir fotoğraf paylaştı. Dizinin sıkı takipçileri ise şimdi heyecanla yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte paylaşılan o kare...

    NETFLİX'TEN 5. SEZON ÇEKİMLERİ AÇIKLAMASI

    Netflix Türkiye paylaşımında "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı. #LCDP5" ifadelerine yer verdi.

    La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak sorusuna dair detaylar;

    LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Yeni sezon tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

    LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

    1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

    2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

        3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.

        4. bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar

        5. bölüm özeti: Denver gerçek kimliğini gizleyen birinden yardım ister. Çevrelerindeki tehlike yoğunlaşırken Nairobi ekibini motive etmeye çalışır.

            6. bölüm özeti: Nairobi'nin rehin alınmasının ardından Gandia ekiple pazarlık yapar. Profesör, ekibini kurtarmak için çaresizce yeni bir plan arayışına girer.

            7. bölüm özeti: Grup, içlerinden birinin uğradığı saldırının ardından sarsılr. Profesör ise revize ettiği planı ekibin yeni üyelerinin ve Palermo'nun yardımıyla uygulamaya koyar.

            8. bölüm özeti: Profesör, Benjamin ve diğerleri, Lizbon'u kurtarmaya çalışır. Tokyo, öfkesi nedeniyle plana karşı duyduğu inancı yitirmek üzeredir. Sierra dizginleri eline alır.
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            Haberler Magazin La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? İlk kare geldi müjdeli haber aktarıldı! Yeni sezon çekimleri...