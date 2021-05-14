Cuma günleri Kanal D ekranlarında heyecanla izlenen Arka Sokaklar dizisinin yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. Yayıncı kuruluş tarafından bayram nedeniyle yeni bir karar alındı. Bu nedenle her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan diziye dair "Arka Sokaklar bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 'Ramazan ayı' dolayısıyla bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 21 Mayıs Cuma akşamı ekranlarda olacak.

İşte 14 Mayıs Kanal D yayın akışı;