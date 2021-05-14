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    • Magazin
    • 14.05.2021 19:27
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    • 14.05.2021 19:27
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    bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman oynuyor? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı

    Yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan dizisinin kanalın yayın akışında yer almıyor. Dizide yaşananlar herkesi heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizinin Kanal D tarafından 14 Mayıs Cuma gününün yayın akışında yer almaması sorusunu akıllara getirdi. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman oynuyor? İşte 14 Mayıs Kanal D yayın akışı

    Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok?

    Cuma günleri Kanal D ekranlarında heyecanla izlenen Arka Sokaklar dizisinin yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. Yayıncı kuruluş tarafından bayram nedeniyle yeni bir karar alındı. Bu nedenle her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan diziye dair "Arka Sokaklar bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

    Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 'Ramazan ayı' dolayısıyla bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 21 Mayıs Cuma akşamı ekranlarda olacak.

    İşte 14 Mayıs Kanal D yayın akışı;

    14 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

    20.00 Şarkılar Bizi Söyler - Tekrar
    00.15 Sadakatsiz - Özet

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmalarını yürütmek üzere Mesut, arazi görevine gönderilmiştir. Selin, Mesut'un bu ani gidişi nedeniyle oldukça endişelidir. Faruk ise, Giray Pamiroğlu cinayetinin aydınlanmasına ilişkin Selin'e birkaç soru sorar.

        Aycan'ın kendi kirli işleri için polisi kullanmasının cezası kesilmelidir. Merkeze gelen ihbar üzerine Aycan, Ezgi tarafından tutuklanır. Ezgi ile Cemal, gelen intihar anonsu üzerine Selvi adındaki bir kızı intihardan kurtarır. Selvi, eski sevgilisi tarafından tehdit edilmektedir ve kızın eski sevgilisi bulunmalıdır.

        Esra, dükkanında bir adamın silahlı soygununa uğrar. Adam soygun esnasında panikler ve birkaç el ateş eder. Mermilerden birinin Esra'ya denk gelmesiyle yere yığılır. Olayın ekibimize ulaşması üzerine soyguncunun, Melik adında biri olduğu öğrenilir. Başta Hüsnü olmak üzere emniyet kırmızı alarmdadır. Esra'nın ise, hayati tehlikesi sürmektedir.

        Pınar ile Ali'nin ikilisinin arasındaki soğukluk devam etmektedir. Ali'den mesleği ve ailesi arasında bir seçim yapmasını beklemektedir. Engin ve Başak doğacak bebekleri için bir bakıcı bulurlar. Engin Müdür, Fatma'yı etraflıca araştırmak ister.
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