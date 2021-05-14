Gerilimin iyice zirvelere tırmandığı Kuruluş Osman'da Umur Bey'in yaptığı tüm hatalar tek tek Osman Bey'in kulağına gelince ortalık karışıyor. Son bölümde Togay'ı tuzağa düşürmeye hazırlanan Nikola, Umur Bey'in gelmediğini öğrenince küplere bindi. Operasyonu iptal etmek zorunda kalan Nikola, taktik değiştirerek Yarhisar Tekfuru'na Togay'a vergisini ödemesi talimatını verdi. Bugün izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman 59. bölüm 2. fragmanında Osman Bey'in Umur Bey'in infaz etmek için harekete geçtiği görülürken Malhun Hatun'un buna nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.
TEKLİFE TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR
Osman Bey ve Umur Bey arasındaki çatışmaya mani olan Şeyh Edebalı, Osman Bey'le yalnız konuşarak husumeti bitirmek için ve Kayı Obası'nın selameti için Malhun Hatun'la nikahlanması gerektiğini söyledi. Osman Bey ise Bala Hatun'u düşünerek bu teklife temkinli yaklaştı.
Togay'ı tuzağa düşürmeye hazırlanan Nikola, Umur Bey'in gelmediğini öğrenince küplere bindi. Operasyonu iptal etmek zorunda kalan Nikola, taktik değiştirerek Yarhisar Tekfuru'na Togay'a vergisini ödemesi talimatını verdi. Umur Bey ise Osman Bey'in kendisine müdahale etmesinden son derece rahatsız oldu. Malhun Hatun, Osman Bey'i savunmaya kalkınca da çok sinirlenerek emrine verdiği Alpleri geri aldı.
Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi kabul ettiğini öğrenen Nikola, Togay ve Osman Bey'in arasındaki barışı bozmak için plan kurdu. Nikola, amacına ulaşmak için Umur Bey'i Osman Bey'e karşı kışkırtmak istedi. Göktuğ ve Alpleri, Togay'a yollayarak anlaşmaya sadık kalacağını ve vergisini Selçuklu sultanına ödeyeceğini bildiren Osman Bey, Şeyh Edebalı'nın tavsiyesi hakkında Gündüz Bey ve Bamsı Bey'le istişare etti. İki bey de Malhun Hatun'la evlenmesinin obanın geleceği için hayırlı olacağını söyledi.