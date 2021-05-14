Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.05.2021 23:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2021 00:00
    ABONE OL

    Diyesin ne ola ki zalimin akıbeti! : Muhataraya atınca yay kirişiyle boğacak

    Her bölümüyle adeta izleyicilerini tarihin sayfalarında dolaştıran 'da Umur Bey'in yaptıkları birer birer ortaya çıkacak. Heyecan dolu sahneleriyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Osman Bey'in "Tek başına hareket etme diye seni her seferinde uyarmadım mı? Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeye attın. Diyesin Umur Bey ne diye?" sözleri gerilimi arşa çıkarıyor. Bamsı Bey "Çakalın sözünde durduğu nerede görülmüştür beyim" şeklinde nasihatte bulunurken Osman Bey'in Umur'u öldürüp öldürmeyeceği ise akıllarda yerini koruyor. İşte Kuruluş Osman 59. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar olaylar

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 59. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Gerilimin iyice zirvelere tırmandığı Kuruluş Osman'da Umur Bey'in yaptığı tüm hatalar tek tek Osman Bey'in kulağına gelince ortalık karışıyor. Son bölümde Togay'ı tuzağa düşürmeye hazırlanan Nikola, Umur Bey'in gelmediğini öğrenince küplere bindi. Operasyonu iptal etmek zorunda kalan Nikola, taktik değiştirerek Yarhisar Tekfuru'na Togay'a vergisini ödemesi talimatını verdi. Bugün izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman 59. bölüm 2. fragmanında Osman Bey'in Umur Bey'in infaz etmek için harekete geçtiği görülürken Malhun Hatun'un buna nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

    TEKLİFE TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

    Osman Bey ve Umur Bey arasındaki çatışmaya mani olan Şeyh Edebalı, Osman Bey'le yalnız konuşarak husumeti bitirmek için ve Kayı Obası'nın selameti için Malhun Hatun'la nikahlanması gerektiğini söyledi. Osman Bey ise Bala Hatun'u düşünerek bu teklife temkinli yaklaştı.

    Togay'ı tuzağa düşürmeye hazırlanan Nikola, Umur Bey'in gelmediğini öğrenince küplere bindi. Operasyonu iptal etmek zorunda kalan Nikola, taktik değiştirerek Yarhisar Tekfuru'na Togay'a vergisini ödemesi talimatını verdi. Umur Bey ise Osman Bey'in kendisine müdahale etmesinden son derece rahatsız oldu. Malhun Hatun, Osman Bey'i savunmaya kalkınca da çok sinirlenerek emrine verdiği Alpleri geri aldı.

    Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi kabul ettiğini öğrenen Nikola, Togay ve Osman Bey'in arasındaki barışı bozmak için plan kurdu. Nikola, amacına ulaşmak için Umur Bey'i Osman Bey'e karşı kışkırtmak istedi. Göktuğ ve Alpleri, Togay'a yollayarak anlaşmaya sadık kalacağını ve vergisini Selçuklu sultanına ödeyeceğini bildiren Osman Bey, Şeyh Edebalı'nın tavsiyesi hakkında Gündüz Bey ve Bamsı Bey'le istişare etti. İki bey de Malhun Hatun'la evlenmesinin obanın geleceği için hayırlı olacağını söyledi.

        Yüreği ve aklı arasında kalan, Alpleriyle çıktığı avda konuyu etraflıca düşünen Osman Bey, obaya dönünce Bala Hatun'a kararını bildirdi ve rızasını almak istediğini söyledi. Osman Bey'in nikahlanacağı kişinin Malhun Hatun olduğunu ve babası Şeyh Edebalı'nın onay verdiğini öğrenen Bala Hatun oldukça üzülse de Kayı Obası'nın geleceği için rıza gösterdi.

        İnegöl Kalesi'ne giderek anlaşmayı neden bozduğunu Nikola'ya anlatan Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçmediğini bildirdi. Dönüşte Şeyh Edebalı'nın çağrısına uyarak dergaha giden Umur Bey, Osman Bey'in Malhun Hatun'a talip olduğunu öğrendi. Teklife çok şaşıran Umur Bey, Osman Bey ve Şeyh Edebalı'yı obasına davet etti.

        Togay'ın kampına giderek Umur Bey'in kampına saldıracağını söyleyen Nikola, Umur Bey'in Osman Bey'in himayesinde olduğunu ve anlaşmalarının bozulduğunu bildirdi.

            Umur Bey ise Nikola ile birlikte planladığı gibi Togay'ın kampını basmak üzere yola çıktı. Bu sırada Malhun Hatun'u istemek üzere Şeyh Edebalı, beyler ve hediyelerle birlikte Umur Bey'in obasına giden Osman Bey, kendisini davet eden Umur Bey'in obada olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Üstelik Malhun Hatun da ziyaretlerinin sebebinden habersizdi. Şeyh Edebalı'nın "Hayırlı bir iş için geldik" sözleri Malhun Hatun'u şaşkınlığa sürükledi.

            TÜRKİYE ÇARŞAMBA AKŞAMI 'KURULUŞ OSMAN' İZLEDİ

            Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 58'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

            Kuruluş Osman Tüm Kişiler kategorisinde %11,11 izlenme oranı ve %25,19 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %11,12 izlenme oranı ve %23,78 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Avrupa'dan endişe ve İsrail'e destek mesajları
            Haberler Magazin Diyesin ne ola ki zalimin akıbeti! Kuruluş Osman 59. bölüm 2. fragmanı: Muhataraya atınca yay kirişiyle boğacak