Gerilimin iyice zirvelere tırmandığı Kuruluş Osman'da Umur Bey'in yaptığı tüm hatalar tek tek Osman Bey'in kulağına gelince ortalık karışıyor. Son bölümde Togay'ı tuzağa düşürmeye hazırlanan Nikola, Umur Bey'in gelmediğini öğrenince küplere bindi. Operasyonu iptal etmek zorunda kalan Nikola, taktik değiştirerek Yarhisar Tekfuru'na Togay'a vergisini ödemesi talimatını verdi. Bugün izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman 59. bölüm 2. fragmanında Osman Bey'in Umur Bey'in infaz etmek için harekete geçtiği görülürken Malhun Hatun'un buna nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

TEKLİFE TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Osman Bey ve Umur Bey arasındaki çatışmaya mani olan Şeyh Edebalı, Osman Bey'le yalnız konuşarak husumeti bitirmek için ve Kayı Obası'nın selameti için Malhun Hatun'la nikahlanması gerektiğini söyledi. Osman Bey ise Bala Hatun'u düşünerek bu teklife temkinli yaklaştı.