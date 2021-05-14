Dipsiz bucaksız bir dillemanın uçurumunda! Sadakatsiz 30. bölüm fragmanı: Haleti ruhiyesi tümden çöküyor

Çarşamba akşamlarının en sevilen yapımlarından birisi olan ve başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. son bölümde Asya tüm planları altüst etmek üzere harekete geçti. Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya'nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi oldu. Büyük bir çıkmaza düşen Volkan'ın Asya'ya kendini anlatmayı bu kez başarıp başarayamayacağı merak konusu oldu. Sadakatsiz 30. bölüm fragmanıyla merak edilen tüm bu detaylar netlik kazanacak.

İKİLEME SÜRÜKLENİYOR

Derin'in çaresizliği ile büyük bir ikileme sürüklenen Volkan boşanma kararını yeniden düşünmek zorunda kalır.