Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.05.2021 22:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2021 22:38
    ABONE OL

    Dipsiz bucaksız bir dillemanın uçurumunda! Sadakatsiz 30. bölüm fragmanı: Haleti ruhiyesi tümden çöküyor

    İlk sezonuyla Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Sadakatsiz dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Ortalığın iyice birbirine girdiği son bölümde Derin'in çaresizliği ile büyük bir ikileme sürüklenen Volkan boşanma kararını yeniden düşünmek zorunda kaldıysa da ne yapacağını bilemedi. Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya'nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi oldu. Gözler Volkan ve Asya'nın neler yapılacağına çevrildi. İzleyiciler şimdi heyecanla Sadakatsiz 30. bölüm fragmanındaki gelişmelere odaklandı.

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Çarşamba akşamlarının en sevilen yapımlarından birisi olan ve başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. son bölümde Asya tüm planları altüst etmek üzere harekete geçti. Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya'nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi oldu. Büyük bir çıkmaza düşen Volkan'ın Asya'ya kendini anlatmayı bu kez başarıp başarayamayacağı merak konusu oldu. Sadakatsiz 30. bölüm fragmanıyla merak edilen tüm bu detaylar netlik kazanacak.

    İKİLEME SÜRÜKLENİYOR

    Derin'in çaresizliği ile büyük bir ikileme sürüklenen Volkan boşanma kararını yeniden düşünmek zorunda kalır.

    Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya'nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi olur.

    Büyük bir çıkmaza düşen Volkan Asya'ya kendini anlatmayı bu kez başaracak mıdır, yoksa ikilinin arasındaki yüzleşme bu defa bir sonun mu başlangıcıdır?

        Yapacağı yeni başlangıçlar için büyük heyecan duyan Asya'nın karşısına çıkan hangi sürpriz, hiç beklemediği bir sayfanın açılmasını sağlayacaktır?

        Asya ve Derin'in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin'i köşeye sıkıştırmıştır fakat onun evliliğinden vazgeçmeye niyeti yoktur.

        Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya'nın atacağı adım merak uyandırır.

            Yaşananların sonuçları Volkan'ı yepyeni bir karar almaya iterken, Asya, Volkan ve Derin'i bir kez daha karşı karşıya getiren gelişme ne olacaktır?

            Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin'in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıdır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Avrupa'dan endişe ve İsrail'e destek mesajları
            Haberler Magazin Dipsiz bucaksız bir dillemanın uçurumunda! Sadakatsiz 30. bölüm fragmanı: Haleti ruhiyesi tümden çöküyor