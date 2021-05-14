ATV ekranlarında cuma akşamları heyecanla izlenen Akıncı'da bu hafta ortalık karışacak. Yeni bölümde Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başarır. Ama buraya giriş umduğundan da zor olacaktır. Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım edecektir. İzleyiciler şimdi Akıncı 20. bölüm canlı izle seçeneğini araştırıyor.
İşte ATV dizisi Akıncı son bölüm izle linki
AKINCI 20. BÖLÜMÜ ATV CANLI YAYIN İLE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AKINCI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Sahne senindir aslan!"
Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalışırlar. Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emindir. Akıncı ise Haritacılar'ın neden kendisinin peşinde olduğunu sorgulamaktadır.
Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başarır. Ama buraya giriş umduğundan da zor olacaktır. Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım edecektir.