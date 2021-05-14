Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet. Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler0. Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır.