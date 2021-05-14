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    • Magazin
    • 14.05.2021 20:52
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    • 14.05.2021 20:52
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    20. bölüm canlı izle! ATV dizisi

    Cuma günlerinin sevilen yapımı 'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Akıncı yeni bölümde Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalışırlar. Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emin olacak. İşte Akıncı 20. son bölüm izle seçeneği

    Akıncı 20. bölüm izle!

    ATV ekranlarında cuma akşamları heyecanla izlenen Akıncı'da bu hafta ortalık karışacak. Yeni bölümde Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başarır. Ama buraya giriş umduğundan da zor olacaktır. Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım edecektir. İzleyiciler şimdi Akıncı 20. bölüm canlı izle seçeneğini araştırıyor.

    İşte ATV dizisi Akıncı son bölüm izle linki

    AKINCI 20. BÖLÜMÜ ATV CANLI YAYIN İLE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AKINCI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Sahne senindir aslan!"

    Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalışırlar. Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emindir. Akıncı ise Haritacılar'ın neden kendisinin peşinde olduğunu sorgulamaktadır.

    Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başarır. Ama buraya giriş umduğundan da zor olacaktır. Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım edecektir.

        Akıncı, Haritacılar'la son oyunu oynarken, çok zorlu ve acılı bir savaş verecek, bu arada Akıncı ailesinin, daha önce kendisinin bile bilmediği kadim bir sırrı olduğunu öğrenecektir.

        Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet. Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler0. Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır.

        Kemal bombaların izini sürmektedir. Bu onu Köksal'a götürür. Köksal'ı emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar onu kurtarmak harekete geçer. Çok sinsi bir plan yapmışlardır. Bu planı bozacak olan da Akıncı'dır.
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