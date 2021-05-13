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    • Magazin
    • 14.05.2021 00:31
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    • 14.05.2021 00:31
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    Korkunç bir insansın sen! : Zan altında kalınca şirazesi kayacak

    Ümit'in merdivenlerden düşmesiyle ilgili gerçeklerin birer birer ayyuka çıktığı 'da Fikret'in zan altında kalması şaşırtan gelişmelerden birisi olarak karşımıza çıktı. Tuzağa düşürülen Fikret, Züleyha ile karşı karşıya geldiği an Demir ile ilgili her şeyi ona açıkladı. Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip etmeye başladı ve muvaffak olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak bu hususta Lütfiye bir adım öndeydi ve ondan daha hızlı davranmıştı. İzleyiciler şimdi heyecanla nda neler olacağını merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    3. sezonuyla adeta heyecanı zirvelere tırmandıran Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in aklanması herkesi sevindirirken bu kez Fikret suçlu olarak anılmaya başlandı. Ümit'in gözlerini açması ve gerçekleri söylemesi şok etkisi yarattı. Doktor Müjgan, Ümit'in karşısına çıkarak "Sen gerçekten çok bir insansın" diyerek tüm öfkesini kustu. Lütfiye, Fikret'in beklemeyeceği bir hızda olayların içinde yerini aldı ve tüm olayları iz peşinde olay Fekeli'den önce çözmeyi başardı. Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirdi. Bölümün sona ermesiyle izleyiciler gözlerini Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanına çevirdi. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.

    "Demir seni aldatıyor diyorum!"

    ÜMİT DEMİR'İ SUÇLADI

    Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner.

    Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.

    FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDE!

    Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır.

        Hatta Fikret'in de beklemeyeceği bir hızda, Lütfiye olayların içinde yerini alacaktır! Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirecektir.

        ŞERMİN YİNE KİMSEYİ İKNA EDEMİYOR AMA TÜM İPUÇLARINI TOPLUYOR

        Ümit hastane olduğu sürece Sevda gözyaşları ile başından ayrılmaz. Şermin de elbette, tüm olan biteni, daha önce öğrendikleri ile birleştirecektir. Hatta cezaevine gidip Demir'e de anlatacaktır ama onun öğrendikleri ile henüz kimse ilgilenmeyecektir.

        ZÜLEYHA VE ŞADİ DE FİKRET'İN PEŞİNDE!

        Züleyha, Demir'i kurtarmak için Fikret'in peşine düşer. Şadi'nin bulduğu ipucu ile takibe başlarlar ama bu hayati bir tehlikeye yol açacaktır.

            ÇUKUROVA'DA HUZURLU GÜNLER SONA Mİ ERDİ?

            Konak, poşulu ve silahlı adamların saldırısına uğrar. Gece uykudayken gerçekleşen baskın, herkesi gafil avlar.

            Ancak Sevda, eline silah almayı da adamları püskürtmeyi de başarır. Ama bunun bedeli ağır olacaktır.
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            ABD, Binance'e soruşturma açtı
            Haberler Magazin Korkunç bir insansın sen! Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanı: Zan altında kalınca şirazesi kayacak