3. sezonuyla adeta heyecanı zirvelere tırmandıran Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in aklanması herkesi sevindirirken bu kez Fikret suçlu olarak anılmaya başlandı. Ümit'in gözlerini açması ve gerçekleri söylemesi şok etkisi yarattı. Doktor Müjgan, Ümit'in karşısına çıkarak "Sen gerçekten çok bir insansın" diyerek tüm öfkesini kustu. Lütfiye, Fikret'in beklemeyeceği bir hızda olayların içinde yerini aldı ve tüm olayları iz peşinde olay Fekeli'den önce çözmeyi başardı. Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirdi. Bölümün sona ermesiyle izleyiciler gözlerini Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm fragmanına çevirdi. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.

"Demir seni aldatıyor diyorum!"

ÜMİT DEMİR'İ SUÇLADI

Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner.