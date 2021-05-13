Bir süre Tiyatro oyunlarında sahne almış ayrıca İpek Bilgin ile Oyuncu Koçu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yedi Güzel Adam dizisinde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile tanışmış ve 2014 yılında Büyükada'daki Aya Nikola Otel'de düzenlenen sade bir tören ile evlenmişlerdir.