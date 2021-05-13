atv'nin sevilen dizisi Maraşlı her bölümüyle seyirciyi ekrana kilitliyor.
Maraşlı dizisinde Dilşad karakterini canlandıran Melis İşiten güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Dizide kültürel ve ince zevkleri olan bir karakteri oynayan Dilşad hayranları tarafından mercek altına alındı.
Güzel oyuncu Melis İşiten hakkındaki bilgiler hayranları tarafından merak edilirken ortaya çıkan gerçekler de duyanları şaşkına çevirdi.
İşte o bilgiler...
MELİS İŞİTEN KİMDİR?
Oyuncu İşiten, 1992 yılında dünyaya geldi. Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ile Reaksiyon adlı dizilerde rol alana başarılı isim, konservatuvar bölümünden mezun oldu.