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    • Magazin
    • 13.05.2021 23:18
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    • 13.05.2021 23:32
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    Güzelliği dillere destan! Maraşlı'nın 'ı hakkındaki o gerçek şoke etti! Güzel oyuncu 'in yaşı...

    Maraşlı'nın hakkındaki gerçek duyanları hayret ettirdi. atv'nin sevilen dizisi Maraşlı her bölümüyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Dizinin Dilşad'ı güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzel oyuncu Melis İşiten hakkındaki bilgiler hayranları tarafından merak edilirken ortaya çıkan gerçekler de duyanları şaşkına çevirdi. İşte duyunca şaşıracağınız o bilgiler...

    Maraşlı'nın Dilşad'ı hakkındaki o gerçek şoke etti!

    atv'nin sevilen dizisi Maraşlı her bölümüyle seyirciyi ekrana kilitliyor.

    Maraşlı dizisinde Dilşad karakterini canlandıran Melis İşiten güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Dizide kültürel ve ince zevkleri olan bir karakteri oynayan Dilşad hayranları tarafından mercek altına alındı.

    Maraşlı 18. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Güzel oyuncu Melis İşiten hakkındaki bilgiler hayranları tarafından merak edilirken ortaya çıkan gerçekler de duyanları şaşkına çevirdi.

    İşte o bilgiler...

    MELİS İŞİTEN KİMDİR?
    Oyuncu İşiten, 1992 yılında dünyaya geldi. Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ile Reaksiyon adlı dizilerde rol alana başarılı isim, konservatuvar bölümünden mezun oldu.

        Bir süre Tiyatro oyunlarında sahne almış ayrıca İpek Bilgin ile Oyuncu Koçu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yedi Güzel Adam dizisinde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile tanışmış ve 2014 yılında Büyükada'daki Aya Nikola Otel'de düzenlenen sade bir tören ile evlenmişlerdir.

        Bu evliliğinden 2016 doğumlu Ada isminde bir kızı bulunuyor.

        Ancak çift 2019 yılında anlaşmalı şekilde evliliklerini noktaladı.

        MARAŞLI'NIN KONUSU NEDİR?
        Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.

            Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.

            Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.

            MARAŞLI DİZİSİNİN OYUNCULARI

            Burak Deniz

            Alina Boz

                Kerem Atabeyoğlu

                Serhat Kılıç

                Cihan Yenici
                    Arkadan hançerlemede akla gelecek
                    Haberler Magazin Güzelliği dillere destan! Maraşlı'nın Dilşad'ı hakkındaki o gerçek şoke etti! Güzel oyuncu Melis İşiten'in yaşı...