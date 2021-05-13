Haşmet ve İlyas geriliminin yine tırmandığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ve İshak karşılaşması nefes kesti. Yaman sayesinde Hızır Çakırbeyli ve dostlarıyla anlaşma yapan İshak Tipi'nin katlinden sorumlu olan Sezai'yi yakalayarak masaya teslim etti. Öncesinde İlyas ve Haşmet arasında gergin anlar yaşanırken İlyas infaz kararını Haşmet'ten kullanmamak için masanın liderliğini tekrar ağabeyi Hızır'a devretti. Baştan Doğan Baba olmak üzere tüm masa üyeleri İlyas'ı desteklerken Haşmet Façalı'nın herkesi şaşırtan tavırları gelecek haftaki bölüm için izleyicileri heyecanlandırdı. İzleyiciler şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanını bekliyor.

YAMAN KORKMAZ'IN PLANI

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.