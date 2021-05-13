ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 96. bölümünde ortalık karışacak. Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni bölümde Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır. Hatta Fikret'in de beklemeyeceği bir hızda, Lütfiye olayların içinde yerini alacaktır! Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirecektir.

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