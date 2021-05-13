ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 96. bölümünde ortalık karışacak. Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni bölümde Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır. Hatta Fikret'in de beklemeyeceği bir hızda, Lütfiye olayların içinde yerini alacaktır! Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirecektir.
İşte Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm izle linki
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"Demir seni aldatıyor diyorum!"
ÜMİT DEMİR'İ SUÇLADI! ŞİMDİ NE OLACAK?
Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner. Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.
FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDE!
Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır. Hatta Fikret'in de beklemeyeceği bir hızda, Lütfiye olayların içinde yerini alacaktır! Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirecektir.