Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.05.2021 20:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2021 20:50
    ABONE OL

    96. bölüm canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle

    Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam eden dizisi bu akşam 96. bölümüyle izleyicini ağırlıyor. Dizide bu hafta Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner. Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır. İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle seçeneği...

    Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm izle!

    ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 96. bölümünde ortalık karışacak. Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni bölümde Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır. Hatta Fikret'in de beklemeyeceği bir hızda, Lütfiye olayların içinde yerini alacaktır! Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirecektir.

    İşte Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm izle linki

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Demir seni aldatıyor diyorum!"

    ÜMİT DEMİR'İ SUÇLADI! ŞİMDİ NE OLACAK?

    Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner. Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.

    FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDE!

    Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır. Hatta Fikret'in de beklemeyeceği bir hızda, Lütfiye olayların içinde yerini alacaktır! Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirecektir.

        ŞERMİN YİNE KİMSEYİ İKNA EDEMİYOR AMA TÜM İPUÇLARINI TOPLUYOR

        Ümit hastane olduğu sürece Sevda gözyaşları ile başından ayrılmaz. Şermin de elbette, tüm olan biteni, daha önce öğrendikleri ile birleştirecektir. Hatta cezaevine gidip Demir'e de anlatacaktır ama onun öğrendikleri ile henüz kimse ilgilenmeyecektir.

        ZÜLEYHA VE ŞADİ DE FİKRET'İN PEŞİNDE!

        Züleyha, Demir'i kurtarmak için Fikret'in peşine düşer. Şadi'nin bulduğu ipucu ile takibe başlarlar ama bu hayati bir tehlikeye yol açacaktır.

        ÇUKUROVA'DA HUZURLU GÜNLER SONA Mİ ERDİ?

        Konak, poşulu ve silahlı adamların saldırısına uğrar. Gece uykudayken gerçekleşen baskın, herkesi gafil avlar. Ancak Sevda, eline silah almayı da adamları püskürtmeyi de başarır. Ama bunun bedeli ağır olacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Varank'tan muhalefete Sedat Peker yanıtı
        Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle