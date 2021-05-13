Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.05.2021 14:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2021 14:31
    ABONE OL

    ? ! Çeyrek altın…

    Özellikle gündüz kuşağı yarışmacılarını yakından takip edenler tarafından ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kanal D’de hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunuculuğu ile ekrana gelen, ilgiyle izlenen yarışmadan haftanın finalinden bir gün önce puanlar nasıl şekillendi? Günün en yüksek ve en düşük puanları hangi yarışmacılar aldı? En iyi yemeği yapan gelin çeyrek altının sahibi oldu. belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 13 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puanlaması arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanır oldu. Rekabetin üst düzeyde olduğu fenomen yarışmada yarın haftanın finali yaşanacak ve şimdiden heyecan sardı. Peki yarışmacılardan bugün en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı? Seda Sayan ve kayınvalidelerin puanlaması nasıl şekillendi?

    13 MAYIS PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak

    Esra:

    Yağnur:

    Seda:

    Gönül:

    7 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Kardelen elendi

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Gönül oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

        Kanal D'nin lezzet dolu programı Gelinim Mutfakta her gün yepyeni bir heyecana sahne oluyor. Gelinler bir kez daha kendilerine verilen yemek ve tarifle en iyisini yapmaya çalışacak. Kaynanalar da tabaklara verdikleri puanla birinciyi belirleyecek. Gelinim Mutfakta 12.15'ten itibaren Kanal D'de başlayacak. İzlemek isteyenler Kanal D internet sitesi ve Gelinim Mutfakta Youtube kanalı üzerinden seyredebilirler.

        GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR?

        4 yıllık evli, 26 yaşındaki Esra Birinci iki çocuk annesidir. Hangi okul olduğu bilinmemekle birlikte ekonomi mezunudur. Aslen Trabzonlu olan gelin Esra Birinci yarışmaya Samsun'dan katılmıştır. Eşi Fatih Birinci ile 2016 yılından beri evlidirler. Esra Birinci ve kayınvalidesi Fatma Hanım, 10 Bin TL'lik büyük ödül ve çeyrek altınları kazanmak için tekrar ekranların önünde yarışacak.

        GELİNİM MUTFAKTA SEDA KİMDİR?

        Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'nın yeni gelini olarak bugünden itibaren altın için mutfağının başına geçecek Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Vazgeçmeleri gerekiyor
        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 13 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puanlaması! Çeyrek altın…