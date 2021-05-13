Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 13 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puanlaması arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanır oldu. Rekabetin üst düzeyde olduğu fenomen yarışmada yarın haftanın finali yaşanacak ve şimdiden heyecan sardı. Peki yarışmacılardan bugün en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı? Seda Sayan ve kayınvalidelerin puanlaması nasıl şekillendi?
13 MAYIS PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak
Esra:
Yağnur:
Seda:
Gönül:
7 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Kardelen elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Gönül oldu.