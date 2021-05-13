Ermeni asıllı iş adamı Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa Masis Susamcıoğlu, cam mamul imalatçısı Şafak Susamcıoğlu ile 5 yıl önce evlendi. 4 yaşında L. adında bir oğulları olan çiftin evlilikleri Ağustos 2020'de çatırdadı. 5 ay önce de boşanma davası açıldı. Boşanma süreci devam ederken Şafak Susamcıoğlu, eşi Alexandra, kardeşi Cem Masis, kayınpederi Dikran Masis hakında inanılmaz iddialarla suç duyurusunda bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Ekipler, L.'nin annesiyle yaşadığı eve giderek inceleme yaptı.
ÇOCUKLA GÖRÜŞÜLDÜ
'Sosyetede yılın skandalı' olarak gündeme bomba gibi düşen haberin ardından minik L.'nin bakıcıları ve annesiyle görüşüldü, çocuğun yaşadığı ev ortamı incelendi. Psikolog ve meslek uzmanları 4 yaşındaki çocuk ile de görüşme yaptı.
Çocuk hakkında hazırlanan sosyal inceleme raporunun sunulacağı mahkemenin koruma kararı konusunda son sözü söyleyeceği öğrenildi. Oğlunun kendisine verilmesini isteyen baba Şafak Susamcıoğlu, "Olaya el koyan devletimize teşekkür ediyorum" dedi.
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'UYUŞTURUCUNUN DUMANINI LUCA'NIN YÜZÜNE ÜFLÜYOR'
Eşim uyuşturucu da kullanıyor. Beni "Eğer bu konu duyulursa sana iftira atarım. Başını yakarım" diye tehdit etti. Oğlum annesinin kendisini sürekli dövdüğünden bahsediyor. Benim yanımda da şiddet uyguladı. İçtiği sigaranın ve uyuşturucu maddenin dumanını oğlumuzun yüzüne üflüyor. Tepki gösterdiğimde de "Çok ağlıyordu. Dumanı çekince rahat uyur" derdi. Bir gün de oğlumuz durmayınca onu gül dallarına doğru iteklemiş, oğlum yüzünden yaralanmış.