Camdaki Kız bu akşam var mı? Kanal D yayın akışı Camdaki Kız neden yok?

Camdaki Kız neden yok? Camdaki Kız bu akşam var mı? Kanal D ekranlarında Perşembe akşamları ekranlara gelen yerli dizi Camdaki Kız hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Bayramın ilk günü olması nedeniyle dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı sorgulanıyor.
CAMDAKİ KIZ NEDEN YOK?
Perşembe günleri dizi sevenlerin karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi ilgiyle takip ediliyor. Kanal D'nin yayın akışında ise dizinin yeni bölümü yer almadı. Camdaki Kız 6. bölümü Ramazan Bayramı dolayısıyla bu hafta ekrana gelmiyor.
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Son bölümde Sedat ve Nalan'ın arasının düzeldiği ekrana yansıdı. Cana'dan ayrılık kararı alan Sedat'ın ne yapacağı merak konusu oldu. Bu nedenle izleyenler Camdaki Kız'ın 6. yeni bölümünü beklemeye başladı. Dizinin yeni bölümü ise 20 Mayıs Perşembe günü izleyenlerin karşısında olacak.
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Koroğlu Ailesi basında çıkan fotoğrafın yarattığı krizi henüz çözmüşken, Nalan'ın son anda yüzüğü atması her iki ailede de şok etkisi yaratır. Bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, olan biteni kameralardan izlemiş olan Muzo her şeyi anlamıştır. Nalan, Feride'nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemez. Feride ise Sedat'ın Cana'ya aldığı bilekliği bilmediği için, Nalan'ı zorla ayrılık kararından döndürmeye çalışır. Nalan büyük bir aşk acısı yaşarken, neyin gerçek neyin yalan olduğunu anlamaya çalışmaktadır.
Nalan'ın yüzüğü atmasının ardından Koroğlu Malikanesi de yangın yerine dönmüştür. Rafet sonunda dayanamaz, Sedat'ı evlatlıktan reddedeceğini söyler. Bu Sedat için bardağı taşıran son damla olur ve Sedat evi terk eder. Ama bu öfke, ona pahalıya mal olacaktır ve belki de bir kaza, her şeyin seyrini değiştirecektir.