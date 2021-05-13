Camdaki Kız bu akşam var mı? Kanal D yayın akışı Camdaki Kız neden yok?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koroğlu Ailesi basında çıkan fotoğrafın yarattığı krizi henüz çözmüşken, Nalan'ın son anda yüzüğü atması her iki ailede de şok etkisi yaratır. Bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, olan biteni kameralardan izlemiş olan Muzo her şeyi anlamıştır. Nalan, Feride'nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemez. Feride ise Sedat'ın Cana'ya aldığı bilekliği bilmediği için, Nalan'ı zorla ayrılık kararından döndürmeye çalışır. Nalan büyük bir aşk acısı yaşarken, neyin gerçek neyin yalan olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

Nalan'ın yüzüğü atmasının ardından Koroğlu Malikanesi de yangın yerine dönmüştür. Rafet sonunda dayanamaz, Sedat'ı evlatlıktan reddedeceğini söyler. Bu Sedat için bardağı taşıran son damla olur ve Sedat evi terk eder. Ama bu öfke, ona pahalıya mal olacaktır ve belki de bir kaza, her şeyin seyrini değiştirecektir.