Kanal D'de izleyicisiyle buluşan Camdaki Kız dizisinin kanalın yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. Dizide geçen hafta yaşananlar herkesi şok ederken gözler yeni bölümde. Dizinin Kanal D tarafından 13 Mayıs Perşembe gününün yayın akışında yer almaması Camdaki Kız bu akşam var mı sorusunu akıllara getirdi. Peki, Camdaki Kız neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte yayın akışına dair bilgiler...
CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM NEDEN YOK?
Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü 'Ramazan ayı' dolayısıyla bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 20 Mayıs Perşembe akşamı ekranlarda olacak.
İşte 13 Mayıs Kanal D yayın akışı;
13 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Şarkılar Bizi Söyler - Tekrar
00.15 Camdaki Kız - Özet
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Koroğlu Ailesi basında çıkan fotoğrafın yarattığı krizi henüz çözmüşken, Nalan'ın son anda yüzüğü atması her iki ailede de şok etkisi yaratır. Bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, olan biteni kameralardan izlemiş olan Muzo her şeyi anlamıştır.