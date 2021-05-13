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    • Magazin
    • 13.05.2021 20:10
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    • 13.05.2021 20:10
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    , neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? 13 Mayıs

    Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen Camdaki Kız dizisinin yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. Yayıncı kuruluş tarafından bayram nedeniyle yeni bir karar alındı. Bu nedenle her hafta perşembe günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan diziye dair "?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, ? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? İşte 13 Mayıs

    Camdaki Kız bu akşam neden yok?

    Kanal D'de izleyicisiyle buluşan Camdaki Kız dizisinin kanalın yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. Dizide geçen hafta yaşananlar herkesi şok ederken gözler yeni bölümde. Dizinin Kanal D tarafından 13 Mayıs Perşembe gününün yayın akışında yer almaması Camdaki Kız bu akşam var mı sorusunu akıllara getirdi. Peki, Camdaki Kız neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte yayın akışına dair bilgiler...

    CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

    Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü 'Ramazan ayı' dolayısıyla bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 20 Mayıs Perşembe akşamı ekranlarda olacak.

    İşte 13 Mayıs Kanal D yayın akışı;

    13 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

    20.00 Şarkılar Bizi Söyler - Tekrar
    00.15 Camdaki Kız - Özet

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Koroğlu Ailesi basında çıkan fotoğrafın yarattığı krizi henüz çözmüşken, Nalan'ın son anda yüzüğü atması her iki ailede de şok etkisi yaratır. Bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, olan biteni kameralardan izlemiş olan Muzo her şeyi anlamıştır.

        Nalan, Feride'nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemez. Feride ise Sedat'ın Cana'ya aldığı bilekliği bilmediği için, Nalan'ı zorla ayrılık kararından döndürmeye çalışır. Nalan büyük bir aşk acısı yaşarken, neyin gerçek neyin yalan olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

        Nalan'ın yüzüğü atmasının ardından Koroğlu Malikanesi de yangın yerine dönmüştür. Rafet sonunda dayanamaz, Sedat'ı evlatlıktan reddedeceğini söyler.

        Bu Sedat için bardağı taşıran son damla olur ve Sedat evi terk eder. Ama bu öfke, ona pahalıya mal olacaktır ve belki de bir kaza, her şeyin seyrini değiştirecektir.

            Koroğlu ailesinin bütün engelleme çabalarına rağmen Sedat ve Cana'nın fotoğrafı gazetede yayınlanır. Haberin gündeme bomba gibi düşmesi bütün gazetecileri harekete geçirir. Herkes Nalan'ın bu habere vereceği tepkiyi merak etmektedir.

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