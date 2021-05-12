Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlaması hakkında sosyal medyada sık sık yeni iddialar ortaya atılıyor. Merakla beklenen dizi hakkında dizinin takipçilerinin dikkatini çeken bir iddia çıktı. Kurtlar Vadisi Kaos'un başlayabileceği yönündeki haberler gündeme oturdu. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'dan merak uyandıran bir açıklama gelmişti. Şaşmaz yaptığı açıklamada "Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak" ifadelerini kullanmıştı.
YALANLAMA GELDİ
Show TV ile anlaşma imzaladığı konuşulan dizi için kanal yönetiminden yalanlama gelirken şimdide Star TV ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.
Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un yeni bölümleri için şunları söylemişti:
''Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız.''
''Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız.''
''Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz.''