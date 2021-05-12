Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.05.2021 10:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2021 10:52
    ABONE OL

    Fenomen dizi için flaş gelişme! Peş peşe açıklama! başlayacak mı, ne zaman başlayacak?

    olarak devam edileceği konuşulan dizi hakkında arka arkaya iddialar ortaya atıldı. Cast çalışmalarının tamamlanması beklenen dizide sürpriz bir gelişme yaşandı. Son iddiaya göre ise dizinin yapımcılarının bir kanalla anlaşma sağladığı ve dizinin yakında başlayabileceği belirtiliyor. Dizide yer alan isimlerden , dizinin geleceği hakkında geçtiğimiz günlerde ipucu vermişti. karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın Kaos için bir kanalla anlaşma sağladığı iddia edildi. Peki Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlayacak?

    takvim.com.tr
    Fenomen dizide yeni gelişme! Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?

    Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlaması hakkında sosyal medyada sık sık yeni iddialar ortaya atılıyor. Merakla beklenen dizi hakkında dizinin takipçilerinin dikkatini çeken bir iddia çıktı. Kurtlar Vadisi Kaos'un başlayabileceği yönündeki haberler gündeme oturdu. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'dan merak uyandıran bir açıklama gelmişti. Şaşmaz yaptığı açıklamada "Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak" ifadelerini kullanmıştı.

    YALANLAMA GELDİ

    Show TV ile anlaşma imzaladığı konuşulan dizi için kanal yönetiminden yalanlama gelirken şimdide Star TV ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.

    Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un yeni bölümleri için şunları söylemişti:

    ''Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız.''

    ''Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız.''

    ''Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz.''

        ''Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim.''

        Öte yandan dizide 'Savcı Leyla'yı canlandıran Çiğdem Batur, Instagram'da takipçileriyle yaptığı sohbette, 'Kurtlar Vadisi Kaos'la ekrana dönecek misin?' sorusuna, 'Bu konudaki her haberde adım var, fakat doğruluk payı yok' diye yanıt vermişti.

        'Kim Milyoner Olmak İster?' ekrana ara verince de yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun da dizinin kadrosuna dahil olduğu iddia edilmişti.

        İmirzalıoğlu, 'Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazetelerden okudum. Oyunculuğu bırakmadım. Teklif gelirse bakarız' demişti.

        KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

        Kurtlar Vadisi Kaos günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri yakından irdeleyecek. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.

        Yapımcı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi hakkında şu detayları paylaştı:

        "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız."

        KURTLAR VADİSİ KAOS OYUNCULARI KİMLER?

        Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."

            KURTLAR VADİSİ HAKKINDA

            İlk kez 15 Ocak 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi; politik, mafya ve aksiyon türünde yapımcı ve yönetmen Osman Sınav tarafından hayata geçirilmişti. Show TV'de yayınlanan dizi, 4 sezon içerisinde 97 bölüm olarak ekranlara geldi. Dizideki olaylar ve karakterler gerçek hayattan uyarlandı.

            Dizinin tanıtımlarında yer alan "Bu bir mafya dizisidir" sloganı dikkat çekti. Çekimler genel olarak İstanbul'un Asya Yakası'nda yer alan Üsküdar ilçesinde gerçekleştirildi. Bunun haricinde İstanbul'un birçok mahallesinde ve semtinde çekimleri yapıldı.

            Kurtlar Vadisi dizisi 29 Aralık 2005 tarihinde final yaptıktan 10 ay sonra 'Kurtlar Vadisi Irak' adlı sinema filmi gösterime girdi. O dönemde Türk sinemasının en çok para harcanan filmi olan Kurtlar Vadisi Irak, en çok gişe hasılatı elde eden yapımı oldu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması
            Haberler Magazin Fenomen dizi için flaş gelişme! Peş peşe açıklama! Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlayacak?