Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.05.2021 05:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2021 05:43
    ABONE OL

    'un 'u 'dan Doğu 'teki işgale sert tepki: 'e yaptırım yapın

    'li sinema oyuncusu ve yönetmen , polisinin işgal altındaki Doğu 'te yer alan 'daki Filistinlilere karşı şiddet uygulamasını eleştirerek İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu.

    AA
    Mark Ruffalo'dan Doğu Kudüs'teki işgale sert tepki

    Hollywood'un Hulk karakterini canlandıran ünlü isim Ruffalo, Twitter hesabından, "Kudüs'te 1500 Filistinli sınır dışı edilmekle karşı karşıya. 200 protestocu yaralandı, 9 çocuk öldürüldü. Güney Afrika'daki yaptırımlar siyahi halkının özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı oldu. Filistinlileri özgürleştirmek için İsrail'e yaptırımların zamanı geldi." şeklinde paylaşım yaptı.


    Mark Ruffalo, Hulk karakterine hayat veriyor



    Amerikalı aktör, "Şey Cerrah" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İsrail'e yaptırım için 2 milyon imza çağrısında bulunan bir internet sayfasının linkini de yer verdi.



        Ruffalo'nun referans verdiği internet sayfasında, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanları, Parlamenterler ve Devlet Başkanlarına" hitabıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin uyguladığı şiddete vurgu yapılarak, "Filistin halkına yapılan muamele, dünya vicdanında bir leke haline geldi. Filistinlilere tam ve eşit sivil haklar tanınana kadar İsrail sanayisine yaptırım getirme zamanıdır." ifadelerine yer verildi.

        2 milyon imza çağrısı yapılan platformda 1 milyon 700 binden fazla imzanın toplandığı görüldü.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        700 bin işçiye ikramiye
        Haberler Magazin Hollywood'un Hulk'u Mark Ruffalo'dan Doğu Kudüs'teki işgale sert tepki: İsrail'e yaptırım yapın