Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteriyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı'dan son dakika haberi... Süleyman Yağcı bugün açık kalp ameliyatına girdi. İşte son sağlık durumu...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Fıs fıs İsmail" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alındı.
Yağcı, sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü ve acil olarak ameliyata alındığını ifade etti.