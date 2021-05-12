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    • Magazin
    • 12.05.2021 14:24
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    • 12.05.2021 14:24
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    'ın yıldızı 'bayrama çıkarsak ne mutlu' dedi apar topar ameliyata girdi! Fıs Fıs İsmail 'ın sağlık durumu

    dizisindeki “Fıs fıs İsmail” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu apar topar ameliyata alındı. . Ameliyat öncesinde açıklamada bulunan Yağcı, “Bayrama çıkarsa ne mutlu. Acil olarak ameliyata giriyoruz. Herkesin duasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. İşte Süleyman Yağcı'nın sağlık durumu hakkında son dakika bilgiler...

    Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı açık kalp ameliyatına alındı

    Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteriyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı'dan son dakika haberi... Süleyman Yağcı bugün açık kalp ameliyatına girdi. İşte son sağlık durumu...

    Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Fıs fıs İsmail" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alındı.

    Yağcı, sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü ve acil olarak ameliyata alındığını ifade etti.

        Süleyman Yağcı yaptığı açıklamada, "Sigara ve alkol kadar daha tehlikeli bir şey var, stres. Lütfen stresten uzak durun. Benim sigaram ve alkolüm yok ama ana damar tıkanmış ve kalbimin çok büyük darbeler aldığını doktorlar söylediler. Acil olarak ameliyata giriyoruz şimdi.

        Sebebi stres. Herkese stresten uzak durmasını, üç günlük dünyada hayatın yalan olduğunu bilerek yaşamasını tavsiye ederim. Herkesin duasına ihtiyacımız var.

        Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok dostlarımız geldi. Ziyaret yasağımız var ama dua etmeye yasak yok. Herkesin duasını bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

            Yaklaşan Ramazan Bayramı için temennilerini ileten Yağcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İnşallah biz de bayramı göreceğiz."

            "Orucumuzu tuttuk. Yarın bayram. Bugün inşallah çifte bayram yaşarız. Ameliyatımız başarıyla geçer inşallah. Çok büyük bir kalp ameliyatı olacak. Çünkü açık kalp ameliyatı olacak. Açık kalp ameliyatları çok büyüktür. Ama Allah'tan umut kesilmez."
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            Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın yıldızı 'bayrama çıkarsak ne mutlu' dedi apar topar ameliyata girdi! Fıs Fıs İsmail Süleyman Yağcı'ın sağlık durumu