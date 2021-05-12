Survivor yarışmacısı apar topar hastaneye kaldırıldı! Kara haberi sosyal medyadan duyurunca hayranları perişan oldu ... Survivor Türkiye'nin yarışmacıları tanıtan ilk fragmanı yayınlandığında aslında tüm yarışmacılar çoktan şöhrete kavuşmuş oluyor. TV 8 ekranlarının en uzun soluklu işlerinden biri olan Survivor'ın unutulmayan yarışmacılarından olan o isim sosyal medyada hastalığını açıkladı ve hayranları yıkıldı. İşte detaylar...
TV 8 ekranlarında Pazartesi, Salı, Cumartesi ve Pazar akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan Survivor Türkiye programı, her sezon yarışmacıları ile büyük merak ve ilgi toplamayı başarıyor.
Hatta öyle ki Survivor Türkiye programının her sezon öncesi yarışmacılarının açıklanması dört gözle bekleniyor ve her sezondan önce yarışmacılar, iddialı sözleri ile şaşaalı şekilde tanıtılıyor. Survivor Türkiye yarışmasına dahil olan yarışmacılar Ünlüler takımında da olsa Gönüllüler takımında da olsa kısa sürede Türkiye'de popüler hale gelmeyi başarıyor.