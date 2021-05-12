Hatta öyle ki Survivor Türkiye programının her sezon öncesi yarışmacılarının açıklanması dört gözle bekleniyor ve her sezondan önce yarışmacılar, iddialı sözleri ile şaşaalı şekilde tanıtılıyor. Survivor Türkiye yarışmasına dahil olan yarışmacılar Ünlüler takımında da olsa Gönüllüler takımında da olsa kısa sürede Türkiye'de popüler hale gelmeyi başarıyor.