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    • Magazin
    • 12.05.2021 17:43
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    • 12.05.2021 17:43
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    yarışmacısı apar topar hastaneye kaldırıldı! Kara haberi sosyal medyadan duyurunca hayranları perişan oldu

    ekranlarının vazgeçilmez yarışma programı her geçen sezon magazin dünyasına pek çok isim kazandırıyor. Yarışmadan çıkan, yarışmanın ardından kariyerlinin zirvesine çıkıyor desek yeridir.  İşte onlardan biri kara haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Survivor yarışmasının akılda kalan yarışmacısı şok açıklamalarda bulundu. Hastalığına dair açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Açıklamalar sonrası hayranları adeta yıkıldı. İşte detaylar...

    Survivor yarışmacısı apar topar hastaneye kaldırıldı!

    Survivor yarışmacısı apar topar hastaneye kaldırıldı! Kara haberi sosyal medyadan duyurunca hayranları perişan oldu ... Survivor Türkiye'nin yarışmacıları tanıtan ilk fragmanı yayınlandığında aslında tüm yarışmacılar çoktan şöhrete kavuşmuş oluyor. TV 8 ekranlarının en uzun soluklu işlerinden biri olan Survivor'ın unutulmayan yarışmacılarından olan o isim sosyal medyada hastalığını açıkladı ve hayranları yıkıldı. İşte detaylar...

    TV 8 ekranlarında Pazartesi, Salı, Cumartesi ve Pazar akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan Survivor Türkiye programı, her sezon yarışmacıları ile büyük merak ve ilgi toplamayı başarıyor.

    Hatta öyle ki Survivor Türkiye programının her sezon öncesi yarışmacılarının açıklanması dört gözle bekleniyor ve her sezondan önce yarışmacılar, iddialı sözleri ile şaşaalı şekilde tanıtılıyor. Survivor Türkiye yarışmasına dahil olan yarışmacılar Ünlüler takımında da olsa Gönüllüler takımında da olsa kısa sürede Türkiye'de popüler hale gelmeyi başarıyor.

        Survivor programından yolu geçmiş olan tüm yarışmacılar, bir süreliğine bile olsa Türkiye'nin popüler isimleri arasında yer almayı başardı. Bazı yarışmacılar ise programın üzerinden yıllar geçmesine rağmen popüler kalmayı başardı.

        Bu yarışmacılardan biri olmayı başaran, 2016 ve 2019 yıllarındaki programlarda yarışmaya katılan Çağan Atakan Arslan, 2016 yılında Survivor şampiyonu olmayı başardı. Survivor programından sonra "Avatar Atakan" ismiyle anılan yarışmacı, aynı zamanda 2011 yılında IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu olarak bu alanda Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren isim olmuştu.

        Başarılı spor geçmişini Survivor şampiyonluğu ile süsleyen Avatar Atakan, 2019 yılında katıldığı Survivor programında ise isteneni ve bekleneni veremedi. Yine de hala Türkiye'nin tanınan ve popüler isimleri arasında gösterilen Avatar Atakan, bu kez sevdiklerine kötü haber duyurdu. Avatar Atakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Avatar Atakan'ı ziyaret eden isim ise herkesi şaşırttı.

            Son günlerde artan Covid-19 vaka sayıları ile tehlikenin boyutları da artmaya başladı. Artan vakalar sonrasında, birçok ünlü isim de Covid-19'a yakalandığını söyleyerek gündeme gelmişti. Son olarak bu isimlere eklenen Avatar Atakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Covid-19'a yakalandığını, bir süre daha tedavisine hastanede devam edileceğini duyurdu.

            Avatar Atakan ayrıca hastanede ziyaretine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da geldiğini bir paylaşımla duyurdu. Atakan paylaşımına "Sayın İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu gece olmasına rağmen abimiz İsmail Erdem'i ve beni ziyaret ederek sağlık çalışanlarımızın ve bizim içimizi ısıttı" notunu düştü.
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