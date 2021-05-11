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    • Magazin
    • 11.05.2021 15:19
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    • 11.05.2021 15:19
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    'da neler dönmüş neler herkesi uyutmuşlar! Her şeyi bir bir itiraf ettiler bir de üzerine dalga geçtiler pes

    , tarihinde görülmemiş pek çok şeyin yaşandığı sezon oldu. Özellikle bu sezona çalınan yiyecekler damgasını vurdu. Önce , , sonrasında ise ve yiyecek, içecek ve bir takım maddeler çaldıkları için cezalandırıldılar. Daha önceki sezonlarda ise böyle bir duruma az rastlanmıştı. Ancak gelin görün ki elenen yarışmacılardan öyle bir itiraf geldi ki duyanlar inanamadı. İşte detaylar...

    Survivor'da neler dönmüş neler herkesi uyutmuşlar!

    Survivor'da neler dönmüş neler herkesi uyutmuşlar! Her şeyi bir bir itiraf ettiler bir de üzerine dalga geçtiler pes... TV 8 ekranlarında Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Survivor 2021 hakkında gündemi sallayan itiraflar geldi. Geçtiğimiz günlerde Batuhan Karacakaya, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, Uğurtan Dora ve İsmail Balaban yemek ve içecek çaldıkları için cezalandırılmışlardı. Ancak bu tür işlere giren sadece onlar değilmiş. İtiraflar ilk ağızdan geldi...

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu yıl ekibe sakatlıkları yüzünden erken veda eden iki isim Cemal Hünal ve Çağrı Atakan bir araya gelerek eski günleri yad etti ve bazı itiraflarda bulundu.

    BATUHAN CEZA ALMIŞTI

    Survivor'da Batuhan Karacakaya yemek çalarken yakalanmış ve gündemden düşmemişti. Acun Ilıcalı ise bu duruma sinirlenmiş konseyde Batuhan Karacakaya için ceza uygulamıştı.

        Acun Ilıcalı'nın konseyde verdiği cezaya göre Batuhan Karacakaya'nın kazandığı beş yemek ödülü iptal edilmişti.

        "YEMEĞİ BİZ ÇALDIK BATUHAN YAKALANDI"

        Fakat olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Survivor'dan elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'ın birlikte sosyal medyadan paylaştığı video yine gündeme bomba gibi düştü.

        Cemal Hünal videoda; "En çok güldüğüm şey yemeği biz çaldık, Batuhan yakalandı" dedi. Hünal'ın bu sözleri üzerine Çağrı Atakan da "Abi biz çalmadık yemek şöyle şeyler söyleme" dedi.

            SAKATLIK YÜZÜNDEN VEDA ETTİLER

            Öte yandan Cemal Hünal, Survivor'ın ilk haftalarında belindeki sakatlık yüzünden adaya veda etmek zorunda kalmıştı. Adadaki agresifliği ile adından söz ettiren Çağrı Atakan ise birleşme partisi sonrası sakatlığının kendisini kötü etkileyeceği nedeniyle elenmişti.
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