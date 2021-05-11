Survivor'da neler dönmüş neler herkesi uyutmuşlar! Her şeyi bir bir itiraf ettiler bir de üzerine dalga geçtiler pes... TV 8 ekranlarında Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Survivor 2021 hakkında gündemi sallayan itiraflar geldi. Geçtiğimiz günlerde Batuhan Karacakaya, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, Uğurtan Dora ve İsmail Balaban yemek ve içecek çaldıkları için cezalandırılmışlardı. Ancak bu tür işlere giren sadece onlar değilmiş. İtiraflar ilk ağızdan geldi...