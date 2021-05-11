Survivor'da neler dönmüş neler herkesi uyutmuşlar! Her şeyi bir bir itiraf ettiler bir de üzerine dalga geçtiler pes... TV 8 ekranlarında Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Survivor 2021 hakkında gündemi sallayan itiraflar geldi. Geçtiğimiz günlerde Batuhan Karacakaya, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, Uğurtan Dora ve İsmail Balaban yemek ve içecek çaldıkları için cezalandırılmışlardı. Ancak bu tür işlere giren sadece onlar değilmiş. İtiraflar ilk ağızdan geldi...
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu yıl ekibe sakatlıkları yüzünden erken veda eden iki isim Cemal Hünal ve Çağrı Atakan bir araya gelerek eski günleri yad etti ve bazı itiraflarda bulundu.
BATUHAN CEZA ALMIŞTI
Survivor'da Batuhan Karacakaya yemek çalarken yakalanmış ve gündemden düşmemişti. Acun Ilıcalı ise bu duruma sinirlenmiş konseyde Batuhan Karacakaya için ceza uygulamıştı.