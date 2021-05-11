Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 11 Mayıs Salı Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Haftanın ikinci gününde yine rekabet üst düzeydeydi, hem gergin hem de eğlenceli anlar yaşandı. Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlamaları nasıl şekillendi? Gelinim Mutfakta'da bugünün en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? İşte yaşanan gelişmeler…