Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 11 Mayıs Salı Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Haftanın ikinci gününde yine rekabet üst düzeydeydi, hem gergin hem de eğlenceli anlar yaşandı. Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlamaları nasıl şekillendi? Gelinim Mutfakta'da bugünün en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? İşte yaşanan gelişmeler…
11 MAYIS SALI GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
Esra:
Yağnur:
Seda:
Gönül:
7 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Kardelen elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Gönül oldu.