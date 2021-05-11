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    • Magazin
    • 11.05.2021 14:37
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    • 11.05.2021 14:37
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    ? ! Çeyrek altının sahibi…

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Kanal D’de yayınlanan fenomen yemek yarışması Seda Sayan tarafından sunuluyor ve her gün yarışmacılar günün yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışarak beğeniye sunuyor. Seda Sayan ve kayınvalidelerin puanladığı yemeklerden bugünün nen yüksek puanını kapan hangisi oldu? açıklandı mı? çeyrek altının sahibi belli oldu mu? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 11 Mayıs Salı Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Haftanın ikinci gününde yine rekabet üst düzeydeydi, hem gergin hem de eğlenceli anlar yaşandı. Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlamaları nasıl şekillendi? Gelinim Mutfakta'da bugünün en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? İşte yaşanan gelişmeler…

    11 MAYIS SALI GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    Esra:

    Yağnur:

    Seda:

    Gönül:

    7 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Kardelen elendi

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Gönül oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

        Kanal D'nin lezzet dolu programı Gelinim Mutfakta her gün yepyeni bir heyecana sahne oluyor. Gelinler bir kez daha kendilerine verilen yemek ve tarifle en iyisini yapmaya çalışacak. Kaynanalar da tabaklara verdikleri puanla birinciyi belirleyecek. Gelinim Mutfakta 12.15'ten itibaren Kanal D'de başlayacak. İzlemek isteyenler Kanal D internet sitesi ve Gelinim Mutfakta Youtube kanalı üzerinden seyredebilirler.

        GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler, Arnavut göçmenidir. 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu dile getirmişti. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.

        Yarışmaya iddialı bir giriş yapan isim bilezikleri almaya geldiğini söyledi. Diğer yarışmacılar eski ismi programda görünce çok şaşırdılar.

        GELİNİM MUTFAKTA SEDA KİMDİR?

        Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'nın yeni gelini olarak bugünden itibaren altın için mutfağının başına geçecek Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 11 Mayıs Salı Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altının sahibi…