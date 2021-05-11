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    • Magazin
    • 11.05.2021 18:16
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    • 11.05.2021 18:16
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    Otağını yakacağım günü bekleyesin! : Iskartaya çıkarıp ifrit edecek

    Togay'ın "Otağını yakacağım günü bekleyesin!" sözlerinin heyecan yarattığı bugün ATV ekranlarında yayınlandı. Geçen haftaki bölümde Cerkutay'ın kelime-i şehadet getirerek Müslüman olarak Osman Bey'in alplerinden biri olmasının büyük sevinç yarattı. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud valinin şikayeti üzerine Osman Bey'i huzuruna çağırarak olan biteni öğrenmek istedi. Osman Bey ise üzerine atılan iftiraları birer birer bertaraf ederek valiye haddini bildirdi. Bugün 58. bölüm 2. fragmanında Osman Bey'in Umur Bey'in kızı Malhun Hatun ile evlenmeye karar verdiği ve bu kararın Bala Hatun'u kahrettiği görülüyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Otağını yakacağım günü bekleyesin! Kuruluş Osman 58. bölüm 2. fragmanında heyecan dolu gelişmeler yaşanırken gözler yarın akşama çevrildi.Şeyh Edebali'nin öğüdü ve Osman Bey'in yeni kararı gelecek haftaya damgasını vuracak. Dizinin bu hafta çarşamba günü seyircisiyle buluşacak bölümünde Osman, Umur Bey'in kızıyla evlenme kararı alacak. Bala istemeye istemeye olsa da bu karara boyun eğecek. Osman Bey ise zor bir karar alarak hem babasının hem de Şeyh Edebali'nin tavsiyesine uyarak gerekeni yapacak. Kuruluş Osman heyecan dolu sahneleriyle 58. bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicilerini ağırlayacak.

    OSMAN BEY, MALHUN HATUN'LA EVLENME KARARINI AÇIKLIYOR

    Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını açıklarken, Nikola, Osman Bey'in Moğollarla anlaşmasını bozmak için harekete geçiyor.

    NİKOLA'NIN PLANI BOZULUYOR

    Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer.

    Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

        BALA HATUN NE YAPACAK?

        Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır.

        Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

        MALHUN HATUN NE TEPKİ VERECEK?

        Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek? Umur Bey, Osman Bey'in kızıyla evlenmesine razı olacak mı?

            Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Nikola, Togay'ı kışkırtmak için nasıl bir oyun kuracak?

            Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi? Şeyh Edebalı, Umur Bey'i Osman Bey-Malhun Hatun evliliğine ikna edebilecek mi?
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            Haberler Magazin Otağını yakacağım günü bekleyesin! Kuruluş Osman 58. bölüm 2. fragmanı: Iskartaya çıkarıp ifrit edecek