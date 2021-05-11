Otağını yakacağım günü bekleyesin! Kuruluş Osman 58. bölüm 2. fragmanında heyecan dolu gelişmeler yaşanırken gözler yarın akşama çevrildi.Şeyh Edebali'nin öğüdü ve Osman Bey'in yeni kararı gelecek haftaya damgasını vuracak. Dizinin bu hafta çarşamba günü seyircisiyle buluşacak bölümünde Osman, Umur Bey'in kızıyla evlenme kararı alacak. Bala istemeye istemeye olsa da bu karara boyun eğecek. Osman Bey ise zor bir karar alarak hem babasının hem de Şeyh Edebali'nin tavsiyesine uyarak gerekeni yapacak. Kuruluş Osman heyecan dolu sahneleriyle 58. bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicilerini ağırlayacak.

OSMAN BEY, MALHUN HATUN'LA EVLENME KARARINI AÇIKLIYOR

Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını açıklarken, Nikola, Osman Bey'in Moğollarla anlaşmasını bozmak için harekete geçiyor.