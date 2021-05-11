Survivor gerçeği görüntüleriyle ifşa oldu fena yakalandılar! TV 8'de görünenlerin arkasında her şey bambaşkaymış Acun Ilıcalı... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor bu kez hayal kırıklığına uğrattı. Dominik Cumhuriyet'inde çekimleri süren Survivor'a dair öyle bir fotoğraf sosyal medyaya düştü ki izleyicinin dünyası başına yıkıldı. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunu üstlendiği Survivor hakkında bakın nasıl bir görüntü ortaya çıktı.