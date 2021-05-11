Survivor gerçeği görüntüleriyle ifşa oldu fena yakalandılar! TV 8'de görünenlerin arkasında her şey bambaşkaymış Acun Ilıcalı... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor bu kez hayal kırıklığına uğrattı. Dominik Cumhuriyet'inde çekimleri süren Survivor'a dair öyle bir fotoğraf sosyal medyaya düştü ki izleyicinin dünyası başına yıkıldı. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunu üstlendiği Survivor hakkında bakın nasıl bir görüntü ortaya çıktı.
Yeni dönemde mavi takım ve kırmızı takım zorlu şartlar altında kıyasıya mücadele veriyor. Zorlu şartlara adapte olmaya çalışan olan yarışmacıların kaldıkları Survivor adası, doğal güzellikleri ve vahşi yaşamı ile dikkat çekiyor.
Survivor'ın ruhuna uygun olarak oluşturaln konsept ise yarışmayı daha cezbedici bir hale sokuyor. Ancak sosyal medyada öyle bir fotoğraf ortaya çıktı izleyici yıkıldı desek yeridir.