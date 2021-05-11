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    • Magazin
    • 11.05.2021 12:46
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    • 11.05.2021 12:46
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    gerçeği görüntüleriyle ifşa oldu fena yakalandılar! TV 8'de görünenlerin arkasında her şey bambaşkaymış ...

    TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ekranlarında sevilen yarışma programlarından biri olan hakkında öyle bir fotoğraf sosyal medyada kısa sürede yayıldı ki izleyicinin tüm dünyası başına yıkıldı. İzleyicilerin her yeni bölümde neler yaşanacağını merak ettiği Survivor'ın fark edilmese de en çok cezbeden şeylerinden biri yarışmanın konseptine uygun set ortamı. Ancak gelin görün ki sosyal medyada öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki izleyici yıkıldı. Bakın o fotoğraf ne...

    Survivor gerçeği görüntüleriyle ifşa oldu fena yakalandılar!

    Survivor gerçeği görüntüleriyle ifşa oldu fena yakalandılar! TV 8'de görünenlerin arkasında her şey bambaşkaymış Acun Ilıcalı... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor bu kez hayal kırıklığına uğrattı. Dominik Cumhuriyet'inde çekimleri süren Survivor'a dair öyle bir fotoğraf sosyal medyaya düştü ki izleyicinin dünyası başına yıkıldı. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunu üstlendiği Survivor hakkında bakın nasıl bir görüntü ortaya çıktı.

    Yeni dönemde mavi takım ve kırmızı takım zorlu şartlar altında kıyasıya mücadele veriyor. Zorlu şartlara adapte olmaya çalışan olan yarışmacıların kaldıkları Survivor adası, doğal güzellikleri ve vahşi yaşamı ile dikkat çekiyor.

    Survivor'ın ruhuna uygun olarak oluşturaln konsept ise yarışmayı daha cezbedici bir hale sokuyor. Ancak sosyal medyada öyle bir fotoğraf ortaya çıktı izleyici yıkıldı desek yeridir.

        Survivor'ın kamera arkası konsey görüntüsü beklenenden bambaşka çıktı.

        İŞTE O FOTOĞRAF

        Ada konseyinin yapıldığı alandan gelen bu fotoğrafta arkada görülen stüdyo detayı izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı.

        SURVIVOR 2021 NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Survivor 2020, önceki sezonlarda olduğu gibi Dominik'te çekiliyor. Survivor Ünlüler - Gönüllüler, Türkiye'de TV8'de yayınlanan, tropik Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.

            DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE?

            Bazen Dominika ile karıştırılan Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır.

            Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti'nin resmî para birimi Dominik Pesosu'dur.

            Doğu karayip doları da kullanılmaktadır. Resmi dili İspanyolca'dır.

            Avrupalıların Amerika kıtalarında oluşturdukları ilk yerleşim yeri olan Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti olan Santo Domingo da, Amerika'lardaki ilk sömürge başkentiydi.

            Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükumet tarafından idare edilen Dominik Cumhuriyeti, 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra temsili demokrasiye geçmiş bulunmaktadır.
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