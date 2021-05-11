Venom 2 ne zaman çıkacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Venom: Let There Be Carnage filmi sinemaseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu noktada, Venom 2'nğin yayın tarihinin belli olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Başrolünde Tom Hardy'nin yer aldığı Eddie Brock ve Venom'un birçok hayranı bulunuyor. Peki, Venom 2 ne zaman çıkacak? enom 2'nin yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
VENOM 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Venom: Let There Be Carnage için henüz bir vizyon tarihi açıklanmadı ancak sonbaharda yayınlanması bekleniyor.
VENOM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Marvel çizgi roman evreninin ezeli kötülerinden Venom'un beyaz perde uyarlaması olan filmde Venom'a Tom Hardy hayat veriyor. Filmde 4 Oscar adaylığı bulunan güzel oyuncu Michelle Williams bölge savcısı karakterinde karşımıza çıkarken; Katil Doğanlar, Zombieland ve son olarak True Detective dizisinde karşımıza çıkan, 2 Oscar adaylığı bulunan Woody Harrelson da filmin kötü adamlarından biri olacak. Sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen, girdiği vücuda Örümcek-Adam'ınkine benzer yetenekler kazandıran uzaylı organizmanın Örümcek-Adam çizgi romanlarında bolca yer bulan Eddie Brock'u nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.