Venom 2 ne zaman çıkacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Venom: Let There Be Carnage filmi sinemaseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu noktada, Venom 2'nğin yayın tarihinin belli olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Başrolünde Tom Hardy'nin yer aldığı Eddie Brock ve Venom'un birçok hayranı bulunuyor. Peki, Venom 2 ne zaman çıkacak? enom 2'nin yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...