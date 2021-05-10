Pazartesi günleri izleyicisini ağırlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanmaya devam ediyor. Şelemzar için harekete geçen Sencer Aydoğdu'nun şehit olmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Sultan Melikşah'ın karşısına geçen Sencer Şelemzar'ı almak için ant içtiğini açık açık söyledi ve yine harekete geçti. Aklındaki tek parola Şelemzar için ya şehit ya da gazi olmaktı. Diğer yandan Mitras, Kuvel'e geleceğini sandığı Melikşah'a pusu kurmuş, Kuvel yolunda üzerine atılmak için bekledi. Bölümün ardından izleyiciler Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

TUZAĞA DÜŞÜYOR

Melikşah, Turanşah'ı tuzağa düşürmüş ve onu taht şehrini ele geçirmeye kalkıştığında yakalamıştı.