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    • Magazin
    • 11.05.2021 00:17
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    • 11.05.2021 00:17
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    Titreyip hemen kendine gelesin! : Düşman üzerine ok gibi fırlayıp gidecek

    Ekranlarda pazartesi günleri fırtınalar estiren 'da bu hafta Sencer'in rüyası ve Aydoğdu'nun şehadeti herkesi hüzünlendirdi. Ayaz'dan sonra Aydoğdu'nun da şehit oluşu büyük bir yıkım olurken Sencer, Şelemzar'ı almak için yemin ediyor. Bu uğurda babası Sultan Melikşah'a da karşı gelmeyi göze alıyor. Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş’in Turanşah tarafından alıkonulduğunu öğreniyor. Bölümün ardından izleyiciler heyecanla nda yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Pazartesi günleri izleyicisini ağırlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanmaya devam ediyor. Şelemzar için harekete geçen Sencer Aydoğdu'nun şehit olmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Sultan Melikşah'ın karşısına geçen Sencer Şelemzar'ı almak için ant içtiğini açık açık söyledi ve yine harekete geçti. Aklındaki tek parola Şelemzar için ya şehit ya da gazi olmaktı. Diğer yandan Mitras, Kuvel'e geleceğini sandığı Melikşah'a pusu kurmuş, Kuvel yolunda üzerine atılmak için bekledi. Bölümün ardından izleyiciler Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    TUZAĞA DÜŞÜYOR

    Melikşah, Turanşah'ı tuzağa düşürmüş ve onu taht şehrini ele geçirmeye kalkıştığında yakalamıştı.

    Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melikşah'ın gazabından kurtulmak için ele geçirip hapsettiği Sabbah ve Tekiş'i, serbest bırakılması karşılığında Melikşah'a teslim etmeyi önerecektir.

    Melikşah, Turanşah'ın bu önerisini kabul edip; onu bağışlayacak mıdır?

        Mitras, Kuvel'e geleceğini sandığı Melikşah'a pusu kurmuş, Kuvel yolunda üzerine atılmak için beklemekteydi. Melikşah'ın herkese bir oyun oynadığını anladığında ne yapacaktır?

        Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş'in Turanşah tarafından alıkonulduğunu öğrenecektir.

        Korunmasına çok ehemmiyet verdiği, Melikşah'ı uğraştırması hasebiyle Kuvel'in kaderinin bağlı olduğu Şelemzar şehrinin önderlerini tutsaklıktan kurtarmak için harekete geçecektir. Bu eyleminde başarıya ulaşabilecek midir?

            Öte yandan Mitras'a paralel olarak Sabbahların tutulduğu yeri öğrenecek olan Sencer, Sabbahları yakalayabilecek midir? Sencer, Faysal'dan İlteber'in ve Ayaz'ın intikamını almayı başarabilecek midir?

            Tüm bunların yanı sıra Melikşah, bin bir desiseyle Batınilerin ele geçirdiği Şelemzar'ı yeniden topraklarına katıp; büyük hedefi Kuvel Kalesi'ni fethedip; babası Sultan Alparslan'ın işaret ettiği ilahi mefkûre için yürümeye devam edecek midir?
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