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    • Magazin
    • 11.05.2021 21:16
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    • 11.05.2021 21:16
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    194. bölüm canlı izle! ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle

    ATV ekranlarında salı akşamları heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık karışıyor. Yeni bölümde İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtuldu. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak oldu. İzleyiciler 194. bölüm canlı izle seçeneğini araştırıyor. İşte ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle seçeneği...

    EDHO 194. bölüm izle!

    Salı günlerinin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EDHO 194. bölüm canlı izle seçeneği araştırılıyor. Dizide bu hafta Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sardı. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline geldi.

    İşte ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle linki...

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    Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.

    İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

        Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir.

        Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.

        Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.
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