Salı günlerinin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EDHO 194. bölüm canlı izle seçeneği araştırılıyor. Dizide bu hafta Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sardı. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline geldi.
İşte ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle linki...
EDHO CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EDHO SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.
İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.