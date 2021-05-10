Sona ramak kaldı final kararı isyan ettirecek! TV8'de yayın akışını sıkıntıya sokmuştu! İki gün sonra ansızın final yapacak. Çarşamba saat 20.00'de izleyicisini ağırlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Son olarak kulislerde final sözlerinin alevnemesi akılları karıştıran etkenlerden olmuştu. Acun Ilıcalı'dan flaş bir adım geldiği ve dizinin gelecek haftalarda ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşulurken Acun Ilıcalı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ipini çekti. Acun Ilıcalı'nın TV 8 yayın akışında bir aksaklık istemediğinden dizinin finaline karar verdiği iddialar arasında yer aldı.

FİŞİ ÇEKİLDİ

Bir süredir final yapacağı konuşulan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin akıbeti belli oldu.