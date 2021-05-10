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    • Magazin
    • 10.05.2021 21:19
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    • 10.05.2021 21:19
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    Sona ramak kaldı final kararı isyan ettirecek! 'de yayın akışını sıkıntıya sokmuştu! 46 saat sonra ansızın...

    Kulislerde bir süredir başrollerinde ve Engin Öztürk gibi tanıdık isimlerin yer aldığı dizisinin final yapacağı konuşuluyordu. Son dönemlerde büyük iddiaların iyice artması izleyicilerin kafasını karıştırmışt. Bu yılın başlarında O Ses Türkiye'nin başlayacağı iddia edilmiş ve nitekim yılbaşında da bunun sinyalleri verilmişti. Ancak bazı programların başlaması yayın akışını sıkıntıya sokuyordu. Bu nedenle TV 8'in yayın akışında nasıl bir değişim yapılacağı merak konusuydu. 'nın yeni sezonda O Ses Türkiye ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişini çekti.

    O dizi için şok karar! Fişi çekildi...

    Sona ramak kaldı final kararı isyan ettirecek! TV8'de yayın akışını sıkıntıya sokmuştu! İki gün sonra ansızın final yapacak. Çarşamba saat 20.00'de izleyicisini ağırlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Son olarak kulislerde final sözlerinin alevnemesi akılları karıştıran etkenlerden olmuştu. Acun Ilıcalı'dan flaş bir adım geldiği ve dizinin gelecek haftalarda ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşulurken Acun Ilıcalı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ipini çekti. Acun Ilıcalı'nın TV 8 yayın akışında bir aksaklık istemediğinden dizinin finaline karar verdiği iddialar arasında yer aldı.

    FİŞİ ÇEKİLDİ

    Bir süredir final yapacağı konuşulan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin akıbeti belli oldu.

    Acun Ilıcalı TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin üstünü çizdi. Dizi bu hafta çarşamba günü yayınlanacak ekranlara veda edecek.

    DEMET ÖZDEMİR'İN YENİ PROJESİ

    Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ile başrolünde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir'deki Zeynep karakteriyle çok sevildi.

        Demet Özdemir'in hayranlarına yazın güzel bir sürprizi olacak. Yakın zamanda röportaj veren güzel oyuncu, ayrıntılarını vermese de yeni bir projesi olduğunu anlattı.

        Projelerle ilgili sorular üzerine Demet Özdemir, "Çok duyurmuş gibi olmayayım ama bir film yapmayı düşünüyorum yazın. Ben yazın da çalışacağım.

        Aslında türünü sadece söyleyebilirim. Onun hiç bir şey belli değil. Türü romantik komedi. Özledim..." dedi.
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            Haberler Magazin Sona ramak kaldı final kararı isyan ettirecek! TV8'de yayın akışını sıkıntıya sokmuştu! 46 saat sonra ansızın...