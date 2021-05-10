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    • Magazin
    • 10.05.2021 14:08
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    • 10.05.2021 14:08
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    tek bir fotoğrafla yaptı yapacağını! Kerem Bürsin'le aşk yaşadığını itiraf eden Hande Erçel bu kez böyle sergiledi

    Son dönemin magazin sayfalarının en tepesinde yer alan isimlerinden biri hiç kuşkusuz ... Rol aldığı dizideki partneri Kerem Bürsin'le önce adı aşk dedikodularına karışan ancak defalarca rededden Hande Erçel son olarak Maldiv tatiliyle ilişkisini onaylamıştı. Sosyal medyada da adından söz ettiren Hande Erçel geçtiğimiz günlerde öyle bir paylaşım yaptı ki Instagram'ı ateşe verdi. Sık sık fotoğraf paylaşan Hande Erçel bakın bu kez ne paylaştı. İşte detaylar...

    Hande Erçel tek bir fotoğrafla yaptı yapacağını!

    Hande Erçel tek bir fotoğrafla yaptı yapacağını! Kerem Bürsin'le aşk yaşadığını itiraf eden Hande Erçel bu kez böyle sergiledi... Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan 28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel yine yaptı yapacağını. Defalarca reddettiği Kerem Bürsin aşkını nihayet kabul eden Hande Erçel sosyal medyadaki paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Günümüzdeki haline gelmek için pek çok estetik operasyon yaptırdığı bilinen Hande Erçel'in bu fotoğrafı değişimin kanıtı.

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi, aylardır aralarında aşk ilişkisi olduğu iddiaları ile sık sık gündeme geliyor. Her iki oyuncunun da sosyal medya paylaşımları, birbirlerinin paylaşımlarına yaptıkları yorumlar, birlikte verdikleri pozlar ve ikilinin sık sık Instagram'da canlı yayın yapması, ünlü isimler arasında aşk ilişkisi olduğu söylentilerini gündeme getiriyordu.

    Ancak her iki oyuncu da aralarında aşk olmadığını belirten, ortaya çıkan iddiaları yalanlayan söylemlerde bulunuyordu.

        Fakat geçtiğimiz haftalarda, Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte ikili soluğu Maldivler tatilinde aldı. Tatil öncesinde, bir spor salonundan çıkarken gazetecilerden gelen aşk sorularına "Öyle bir şey olursa öğrenirsiniz" yanıtını vererek kafaları karıştıran ikilinin birlikte Maldivler tatiline gitmesi, aslında bir şeylerin güçlü sinyallerini vermişti.

        Maldivler tatilinden sık sık paylaşımlarda bulunan ikilinin paylaşımlarına kaldıkları otelleri etiketlemesi ise onların bu tatili bedavaya getirdiği yönündeki söylentileri de gündeme getirmişti. Tatil paylaşımları ile sevenlerini heyecanlandıran ikili, ardından Türkiye'ye dönüşte havalimanında el ele tutuşurken görüntülendi.

        Bu görüntü ikilinin arasındaki aşk ilişkisini doğrularken, Hande Erçel daha sonrasında gazetecilerin "Kerem Bey ile ilişkiniz hayırlı olsun. El ele fotoğraflarınız çıktı" sözleri üzerine "Teşekkür ederim, her şey çok güzel" cevabını vermişti. Hande Erçel, şimdi de sosyal medyadan paylaştığı pembe tulumlu fotoğraflarıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

            Kerem Bürsin ile aşk yaşadığını doğrulayan ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyerinin zirvesini yaşıyor ve sosyal medya paylaşımları ile zirvenin tadını çıkarıyor.

            Türkiye'de Instagram'da en fazla takipçi sayısına sahip olan ünlü oyuncu her paylaşım yaptığında takipçilerinden yorum ve beğeniler yağıyor.

            Ünlü oyuncu bu kez de Instagram'dan pembe tulumunun içinde fotoğraflarını paylaştı ve yine beklendiği gibi Hande Erçel'in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kıyafetinin yanı sıra Hande Erçel'in düzgün fiziği de övgülere tutuldu.
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            Haberler Magazin Hande Erçel tek bir fotoğrafla yaptı yapacağını! Kerem Bürsin'le aşk yaşadığını itiraf eden Hande Erçel bu kez böyle sergiledi