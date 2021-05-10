Hande Erçel tek bir fotoğrafla yaptı yapacağını! Kerem Bürsin'le aşk yaşadığını itiraf eden Hande Erçel bu kez böyle sergiledi... Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan 28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel yine yaptı yapacağını. Defalarca reddettiği Kerem Bürsin aşkını nihayet kabul eden Hande Erçel sosyal medyadaki paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Günümüzdeki haline gelmek için pek çok estetik operasyon yaptırdığı bilinen Hande Erçel'in bu fotoğrafı değişimin kanıtı.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi, aylardır aralarında aşk ilişkisi olduğu iddiaları ile sık sık gündeme geliyor. Her iki oyuncunun da sosyal medya paylaşımları, birbirlerinin paylaşımlarına yaptıkları yorumlar, birlikte verdikleri pozlar ve ikilinin sık sık Instagram'da canlı yayın yapması, ünlü isimler arasında aşk ilişkisi olduğu söylentilerini gündeme getiriyordu.
Ancak her iki oyuncu da aralarında aşk olmadığını belirten, ortaya çıkan iddiaları yalanlayan söylemlerde bulunuyordu.