Hande Erçel tek bir fotoğrafla yaptı yapacağını! Kerem Bürsin'le aşk yaşadığını itiraf eden Hande Erçel bu kez böyle sergiledi... Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan 28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel yine yaptı yapacağını. Defalarca reddettiği Kerem Bürsin aşkını nihayet kabul eden Hande Erçel sosyal medyadaki paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Günümüzdeki haline gelmek için pek çok estetik operasyon yaptırdığı bilinen Hande Erçel'in bu fotoğrafı değişimin kanıtı.