Gelinim Mutfakta günün çeyreğini kim kaptı? 10 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanmaya başlandı. Yeni bir haftaya başlayan yarışmacılar yine ellerinden çabayı göstererek günün birincisi olmak için uğraştı. Yeni yarışmacının katılmasıyla rekabet daha da arttı. Peki Gelinim Mutfakta'da bugünün en yüksek ve en düşük puanlarını alan yarışmacılar kimler oldu? İşte yaşananlar…