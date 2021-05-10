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    • Magazin
    • 10.05.2021 15:24
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    • 10.05.2021 15:50
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    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Kanal D’de hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunuculuğu ile ekrana gelen yemek yarışmasında haftanın ilk gününde yine heyecan dolu anlar vardı ve rekabet üst düzeydeydi. Peki ? Günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oldu. Peki ’nın elenen kişi yerine gelen yeni yarışmacısı kim?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün çeyreğini kim kaptı?

    Gelinim Mutfakta günün çeyreğini kim kaptı? 10 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanmaya başlandı. Yeni bir haftaya başlayan yarışmacılar yine ellerinden çabayı göstererek günün birincisi olmak için uğraştı. Yeni yarışmacının katılmasıyla rekabet daha da arttı. Peki Gelinim Mutfakta'da bugünün en yüksek ve en düşük puanlarını alan yarışmacılar kimler oldu? İşte yaşananlar…

    10 MAYIS PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    Esra:17

    Yağnur:19

    Seda:9

    Gönül:15

    7 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Kardelen elendi

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Gönül oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

        Kanal D'nin lezzet dolu programı Gelinim Mutfakta her gün yepyeni bir heyecana sahne oluyor. Gelinler bir kez daha kendilerine verilen yemek ve tarifle en iyisini yapmaya çalışacak. Kaynanalar da tabaklara verdikleri puanla birinciyi belirleyecek. Gelinim Mutfakta 12.15'ten itibaren Kanal D'de başlayacak. İzlemek isteyenler Kanal D internet sitesi ve Gelinim Mutfakta Youtube kanalı üzerinden seyredebilirler.

        GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACISI YAĞNUR KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler, Arnavut göçmenidir. 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu dile getirmişti. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.

        Yarışmaya iddialı bir giriş yapan isim bilezikleri almaya geldiğini söyledi. Diğer yarışmacılar eski ismi programda görünce çok şaşırdılar.

        GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR?

        4 yıllık evli, 26 yaşındaki Esra Birinci iki çocuk annesidir. Hangi okul olduğu bilinmemekle birlikte ekonomi mezunudur. Aslen Trabzonlu olan gelin Esra Birinci yarışmaya Samsun'dan katılmıştır. Eşi Fatih Birinci ile 2016 yılından beri evlidirler. Esra Birinci ve kayınvalidesi Fatma Hanım, 10 Bin TL'lik büyük ödül ve çeyrek altınları kazanmak için tekrar ekranların önünde yarışacak.
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