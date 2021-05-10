Gelinim Mutfakta günün çeyreğini kim kaptı? 10 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanmaya başlandı. Yeni bir haftaya başlayan yarışmacılar yine ellerinden çabayı göstererek günün birincisi olmak için uğraştı. Yeni yarışmacının katılmasıyla rekabet daha da arttı. Peki Gelinim Mutfakta'da bugünün en yüksek ve en düşük puanlarını alan yarışmacılar kimler oldu? İşte yaşananlar…
10 MAYIS PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
Esra:17
Yağnur:19
Seda:9
Gönül:15
7 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Kardelen elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Gönül oldu.