Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.05.2021 20:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2021 20:45
    ABONE OL

    17. bölüm canlı izle! ATV dizisi

    ATV ekranlarının sevilen dizisi bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Dizide bu hafta Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır?İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır. İşte ATV dizisi seçeneği...

    Maraşlı 17. bölüm izle!

    Pazartesi günleri heyecanla takip edilen yapımlardan birisi olan Maraşlı yeni bölümüyle ekranlara yine damga vurdu. Yeni bölümde Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı'nın nasıl kurtaracağı merak ediliyor.

    İşte Maraşlı 17. bölüm izle linki...

    MARAŞLI 17. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    "Vicdanın konuştukça acın daha da artacak Maraşlı..."

    MARAŞLI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MARAŞLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır?

        İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır. Necati hastanededir. Savaş, Necati'yi bulur ve ondan hesap sorar. Necati'nin, Mahur'a olan zaafını bilen Savaş, Mahur'un canını almaya geldiğini söyler. Necati panikler, Mahur zarar görsün istemez. Savaş'ın, Mahur'la ilgili planı nedir? Necati, Savaş'a gerçekleri anlatacak mıdır?

        Mahur; Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gönüllüler can dostlar için yasağı deldi
        Haberler Magazin Maraşlı 17. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle