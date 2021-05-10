Pazartesi günleri heyecanla takip edilen yapımlardan birisi olan Maraşlı yeni bölümüyle ekranlara yine damga vurdu. Yeni bölümde Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı'nın nasıl kurtaracağı merak ediliyor.

İşte Maraşlı 17. bölüm izle linki...